Borsa, Piazza Affari chiude positiva. Lo spread poco mosso a 193,5 punti

Piazza Affari chiude positiva

Chiusura positiva per Piazza Affari che rallenta nel finale e termina a +0,29% a 28.243 punti. La giornata finanziaria e' stata caratterizzata dal dato positivo dell'inflazione nell'Eurozona a settembre. La stima preliminare ha visto un netto rallentamento al +4,3%, migliore anche del +4,5% previsto, contro il +5,2% ad agosto.

In discesa anche il dato francese e quello italiano dove pero' il calo e' meno marcato, al +5,3%. Numeri accolti con favore dagli operatori che ora si attendono una valutazione positiva anche dalla Bce per un possibile futuro allentamento della stretta monetaria.

Wall Street e' mista dopo la frenata dell'indice 'core' dell'inflazione Pce ad agosto. Sul listino in evidenza Diasorin +2,25%, Prysmian +1,82%, Campari +1,78%, Inwit +1,72%. In calo Banco Bpm -1,8%, tenaris -1,77%, Iveco -1,53%, Saipem -1,5%.

Lo spread Btp-Bund poco mosso a 193,5 punti, cala il rendimento

Lo spread Btp-Bund poco mosso a 193,5 punti, cala il rendimento Per il titolo di Stato italiano decennale è pari al 4,77% Sale lo spread Btp-Bund e chiude l'ultima seduta della settimana poco mosso a 193,5 punti base dai 193 del giorno prima quando era ridisceso nel finale dopo essere volato sulla soglia dei 200 punti. Rispetto a giovedì il rendimento del decennale italiano è leggermente calato al 4,77% (dal 4,85%).

Si è mosso in linea con l'abbassamento della tensione sui titoli di Stato e non solo in Italia. I bond governativi americani ed europei hanno visto scendere i rendimenti dopo i rassicuranti segnali sull'inflazione nell'eurozona e su quella misurata dall'indice Pce negli Usa che potrebbero spingere Bce e Fed ad un atteggiamento più moderato sui tassi.