Borsa, Piazza Affari in deciso rialzo: nel listino svetta Banco Bpm, male Bper

Le Borse europee partono tutte con slancio sulla scia di Asia e Wall Street, con le banche e i titoli tech che fanno da traino e si portano in evidenza. Nella prime battute di contrattazioni fanno bene sia Milano, Parigi, Francoforte e Amsterdam. Si raffredda la tensione sull'obbligazionario con i rendimenti sul Treasury decennale che ripiegano dai livelli del 2019, all'1,97%, mentre lo spread BTp/Bund è in calo a 155,4 punti. Il rendimento del decennale italiano è in discesa all'1,774%.

In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione dei mercati resta sul dato sull'inflazione americana, in calendario domani, che potrebbe spingere la Fed ad accelerare il ritmo della stretta monetaria: le attese sono per un tasso al 7,3% a gennaio, dopo il 7% visto a dicembre. Attenzione alta sulle trimestrali, Wall Street che ieri ha visto forti rialzi per le banche e per i tecnologici.

Anche a Piazza Affari tengono banco le trimestrali: corre in volata il Banco Bpm che sale del 3,6% a 3,1 euro dopo aver toccato un +5% mentre le vendite colpiscono Bper Banca in discesa del 3,13% che era salita molto in attesa dei conti che ha diffuso poi a Borsa chiusa.

Cresce intanto l'attesa per i conti di Mediobanca che cede lo 0,39% e Carige che rimane piatta, ma anche di Buzzi Unicem in crescita dell'1%), Fineco (+0,6%). Tra i titoli in evidenza anche Amplifon (+3,5%) e con rialzi di oltre due punti percentuali Nexi, St, Moncler e Diasorin. All'indomani dei conti Cnh sale dell'1,7% mentre Iveco dopo un avvio debole recupera lo 0,36%.

Tra le materie prime, i timori sulla carenza di materia prima spingono al rialzo i contratti sull'alluminio scambiati sull'Lme, che continuano a trattare sopra 3.200 dollari alla tonnellata, dopo aver toccato ieri quota 3.236 dollari, sui massimi dal luglio 2008.

Resta debole il petrolio in vista dei dati sulle scorte americane e con la tensione in Ucraina che sembra allentarsi: il Wti marzo scende dello 0,77% a 89,84 dollari mentre il Brent aprile e' a 91,24 dollari (-0,73%). Movimenti ridotti sul valutario, con l'euro a 1,140 dollari (da 1,141 ieri) e 131,69 yen (131,946) mentre il dollaro/yen vale 115,43 (115,588).