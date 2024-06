Borsa, Piazza Affari sprofonda: balzo del rendimento dei Btp

Borsa: Milano si avvita ancora e perde il 2,3%

Turbolenze a Milano. Come scrive l’Ansa, Piazza Affari accentua le perdite in scia alle tensioni sui Btp, su cui proseguono le vendite all'indomani del voto europeo. Il Ftse Mib si avvita ulteriormente e lascia sul terreno il 2,3% a 33.757 punti. Sempre sotto pressione i bancari con Mps che perde il 4,7%, Banco Bpm il 4,4%, Unicredit il 3,8%, Bper il 3,5%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund balza a 150 punti, tasso 4,17%

Lo spread tra Btp e Bund balza a 150 punti, in netto rialzo rispetto all'apertura a 139,8 di questa mattina. Il rendimento dei titoli di Stato decennali corre al 4,17%. La fase di incertezza politica che si e' aperta in Europa dopo il voto per il rinnovo del Parlamento Ue, con le nuove elezioni per l'Assemblea nazionale convocate in Francia e l'avanzata dell'ultradestra in Germania, agita il mercato dei titoli di Stato portando ad una fase di rialzo dei rendimenti.

Borsa Milano: amplia calo nel finale, Ftse Mib -2,08%

Sale intanto l'attesa per la decisione di politica monetaria della Fed e per i dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti in agenda domani. Si prevede che la banca centrale Usa lascerà invariati i tassi di interesse, mentre gli operatori cercheranno indizi sulla tempistica dei tagli. Il Ftse Mib cede il 2,08% e perde quota 34 mila punti (33.828). In flessione anche gli industriali con Stellantis a -1,26% e Pirelli a -1,42%. Tim giu' dell'1,78%. Per quanto riguarda gli energetici a maggior capitalizzazione, Enel ed Eni fanno rispettivamente -2,23 e -0,81 per cento.