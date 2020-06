Borsa, scatta l'operazione Italia-Francia. Rumors

Borsa italo-francese in arrivo? Ecco il progetto, scrive oggi MF-Milano Finanza. Il governo studia da tempo una proposta da presentare all’attuale proprietario di Borsa Spa, il London Stock Exchange. Quest’ultimo a fine giugno, fra il 22 e il 26 del mese, si dovrà confrontare con l’Antitrust europeo per avere il via libera sull’acquisizione di Refinitiv, la banca dati da 27 miliardi di dollari in mano a Blackstone (55%) e a Reuters (45%).

Come contropartita al via libera l’Ue, in posizione di forza ora a causa di una Brexit scomposta, potrebbe chiedere a Londra di cedere un importante asset comunitario quale Borsa Spa. L’antitrust Ue è un organo politico e a spingere in tal senso possono essere i francesi, che hanno confermato anche di recente il forte interesse per Borsa.

Per non creare attriti con il M5S che spinge per una Borsa di nuovo in mani italiane, sta prendendo perciò forma a palazzo Chigi un piano di investimento congiunto Italia-Francia su Borsa, che abbraccia anche la controllata Mts (la piattaforma europea di scambio dei Btp) ed Elite, la società che coordina 1.300 pmi non quotate. Questo dossier, scrive MF, vedrebbe un’operazione in stile Fca-Psa, con l’intervento congiunto dei due Paesi attraverso le rispettive Casse depositi e prestiti. Il presidente del gruppo sarebbe italiano e l’ad francese e dunque, come per la fusione automobilistica, si porrebbe un problema di comando, che cadrebbe in mani transalpine.