Crisi Ucraina, alta volatilità sui listini europei. A Milano crolla Exor

Borsa: a Piazza Affari spiccano le banche, giù Exor dopo l'accordo con il fisco italiano

La prospettiva (sempre più incerta) di un possibile summit tra il presidente americano Joe Biden e il leader russo Vladimir Putin per scongiurare la guerra in Ucraina, dopo un'apertura positiva, fa spegnere rapidamente l'ottimismo sulle Borse europee: a metà mattina i listini continentali sono contrastati, vittime della volatilità legata all'incertezza sulla crisi ucraina. A Piazza Affari il Ftse Mib cede ora lo 0,54%. In rosso anche Parigi (-0,31%) e Amsterdam (-0,78%), mentre Francoforte resiste sulla parità (+0,03%) e Londra sale dello 0,68%.

Banca Generali risulta tra i peggiori del paniere principale, ma sul suo -1,75% pesa per circa l'1,66% lo stacco del dividendo. Sotto la parità anche Prysmian (-0,66%) e Iveco (-0,31%). Infine Tim è poco mossa (+0,15%) dopo che la società ha risposto a rumor di stampa precisando che il prossimo piano è in via di definizione e sarà discusso nell'ambito del Cda e che i relativi target quantitativi non sono stati oggetto di discussione né tantomeno sono state prese decisioni al riguardo.

Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a 1,1384 dollari da 1,1335 venerdì in chiusura e a 130,85 yen (da 130,49), mentre il rapporto dollaro/yen è a 114,91 (da 115,12). In calo, infine, i prezzi del petrolio: il future aprile sul Wti cede lo 0,69% a 89,59 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent scivola dello 0,43% a 93,14 dollari. Oggi i mercati Usa resteranno chiusi per il Presidents' Day.

Per quanto riguarda BTp/Bund l'avvio di settimana è in rialzo: il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco ha segnato una prima posizione a quota 166 punti base, in aumento rispetto ai 164 punti base del finale di venerdì. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio si attesta all'1,87%, dall'1,85% del closing della vigilia.