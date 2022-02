Guerra Ucraina, "Putin non si ferma più, vuole un governo filorusso a Kiev"

Guerra Ucraina, "Strategia di Biden a rischio. L'Europa teme per il gas"

La guerra in Ucraina ormai è cosa quasi certa. Lo ribadiscono tutti i principali leader mondiali, soprattutto ne sono certi gli Stati Uniti. il presidente Usa Joe Biden segue ogni spostamento dei carrarmati russi con la consapevolezza che da un momento all'altro Putin invaderà. Ma da una delle massime esperte di intelligenge, l'analista Angela Stent arriva un ulteriore campanello d'allarme. "Vladimir Putin - spiega Stent al Corriere della Sera - non si accontenterà di occupare una parte dell’Ucraina; il suo obiettivo è installare un governo filorusso a Kiev. Putin ha portato al massimo la tensione nel Donbass, in particolare organizzando l’evacuazione dei civili. Sta creando un falso pretesto per l’invasione o per costringere gli ucraini a fare qualche concessione importante a Mosca. Gli Usa e gli europei hanno risposto offrendo ancora una via d’uscita diplomatica. Non vedo che cosa possano fare di più. Certo, l’amministrazione Biden continuerà a diffondere le informazioni di intelligence, cercando di smascherare le provocazioni del Cremlino".

"Ma attenzione, - prosegue Angela Stent al Corriere - questa strategia potrebbe diventare controproducente, nel caso l’invasione non si dovesse verificare. Ho l’impressione che a questo punto non gli basterebbe l’impegno dell’Ucraina a non aderire alla Nato per un lungo periodo. Finora abbiamo visto una dimostrazione di unità, soprattutto nella Nato. Ma non so se il fronte rimarrà così compatto, nel momento in cui si dovranno applicare sanzioni economiche che avranno un contraccolpo maggiore in Europa rispetto a quanto previsto negli Stati Uniti".

