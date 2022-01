Borsa, Ue tenta il rimbalzo: Milano su, crolla Leonardo. Future su WS negativi

Scacchiera internazionale in subbuglio, mercati internazionali ko

La crisi in Ucraina continua a tenere la scacchiera internazionale col fiato sospeso ( leggi qui gli ultimi sviluppi ). In nottata il sottosegretario americano Antony Blinken, in un tweet, ha rinnovato l'avvertimento: "Sono lieto di unirmi a Josep Borrell e alle controparti degli Stati membri dell'Europa per fare un breve resoconto sulla mia recente visita a Kiev, Berlino e Ginevra e discutere gli sforzi per scoraggiare un'ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina. Se la Russia sceglierà il conflitto, imporremo pesanti conseguenze e costi elevati".

E se da una parte i colloqui avanzano e le relazioni diplomatiche tentano di intensificarsi, le Borse internazionali non sembrano così fiduciose. Oltre alla crisi tra Ucraina e Russia, sui listini pesano le preoccupazioni per una stretta della Fed più veloce del previsto, mentre in campo nazionale l'ancora incertezza sul possibile nome per il nuovo Capo dello Stato.

L'Europa tenta di alzare la testa, ma senza fare grandi numeri: dopo il profondo rosso di ieri con Milano, la peggiore in lista, che ha chiuso sotto il 4%, Piazza Affari apre in rialzo dello 0,8%, come Francoforte e Parigi. Sul listino principale prova a risalire la galassia Agnelli, ieri bersagliata dalle vendite, con Ferrari in rialzo del 2% ed Exor dell'1%. Leonardo crolla del 7,3% nel giorno la concorrente americana Lockheed Martin diffonderà i conti. Sul resto del listino sale ancora Eprice (+11%). Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,13 dollari (da 1,131 di ieri in chiusura) e 128,7 yen (da 128,84) mentre il dollaro/yen e' stabile a 113,8. Il greggio si riporta a 86 dollari

Apertura stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato in avvio a 144 punti base, lo stesso valore registrato all'ultima posizione ieri. In lieve calo rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta all'1,34% dall'1,35% del closing della vigilia.

Sul fronte asiatico invece, la Borsa Tokyo perde il 2%, l'indice di riferimento Nikkei perde l'1,66% per finire a 27.131,34 punti, mentre il Topix crolla dell'1,72% a 1.896,62 punti. Shanghai cede l'1,88% e Shenzhen l'1,90%. Hong Kong aggrava le perdite: l'indice Hang Seng scende dell'1,72% e il Nikkei a Tokyo perde l'1,66%.

Dopo la giornata nera dell'Europa, Wall Street con un colpo di coda nel finale, è riuscita a recuperare tutte le perdite accumulate nell'arco della giornata e chiude positiva. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,30% a 34.366 punti, l'S&P 500 lo 0,33% a 4.412 e il Nasdaq lo 0,63% a 13.855. Il rimbalzo è stato ancor più evidente nel comparto tecnologico, che più degli altri ha pagato nell'ultimo periodo il surriscaldamento della situazione geopolitica e il rialzo dei rendimenti obbligazionari.

A trascinare il recupero sono stati due colossi come Amazon, che è salita dell'1,33%, e soprattutto Meta, che ha guadagnato l'1,83% anche grazie all'annuncio di aver messo in funzione un supercomputer per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Ora però profila un'apertura in calo: i future sul Dow Jones cedono lo 0,69%, quelli sul Nasdaq scendono dell'1,26% e quelli sullo S&P 500 calano dello 0,96%.