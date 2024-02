Borsalino, nuova apertura a Londra nel centro commerciale Burlington Arcade

Borsalino apre una nuova boutique in una destinazione storica per lo shopping, Burlington Arcade. Il debutto retail nel Regno Unito segna un altro importante step nel percorso di espansione del marchio, che dal 1857 rappresenta la massima espressione dell’eccellenza italiana nella produzione di cappelli. Burlington Arcade, descritto come "il gioiello di Mayfair", è uno degli indirizzi più prestigiosi dello shopping londinese, la nuova boutique Borsalino si sviluppa su una superficie di circa 40 metri quadrati, disposti su due livelli. Il concept retail ideato dall’architetto Nicola Quadri, che ha debuttato nelle boutique di Milano via della Spiga e Forte dei Marmi, è stato sapientemente declinato negli spazi di Burlington Arcade, risultando in un equilibrio tra stile tradizionale e contemporaneo.

“Siamo profondamente orgogliosi di questa nuova apertura a Londra, una città multiculturale, ricca di storia ed energia” dichiara Mauro Baglietto, Direttore Generale Borsalino, “Per il primo punto vendita nella City abbiamo scelto Burlington Arcade, una location di grande fascino, che ha ispirato il progetto di Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dove Borsalino è presente con una boutique dal 1883. L’opening di Londra dà il via a un piano di sviluppo retail che coinvolgerà le principali capitali europee, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza internazionale del marchio”.

“L’arrivo della boutique Borsalino a Burlington Arcade è incredibilmente emozionante” risponde Trupti Shah, Direttore Commerciale e Marketing di Burlington Arcade, “La dedizione del marchio all'artigianato si integra perfettamente con l'etica dei nostri rivenditori. Abbracciando una nuova prospettiva, la boutique promette di infondere un senso di novità ed energia vibrante che migliorerà il percorso di acquisto dei nostri clienti”. La boutique Borsalino di Burlington Arcade ospita le collezioni maschili e femminili di cappelli, berretti e accessori dell’Antica Casa di Alessandria. L’opening londinese si inserisce nel piano di sviluppo retail del marchio, che nel corso del 2023 ha inaugurato nuovi punti vendita a Forte dei Marmi, Monte Carlo e nella Piazza del Lusso dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Prosegue con successo il progetto Pop-Up Borsalino, che dal 2 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 è presente con una temporary boutique all’interno dei grandi magazzini Printemps Haussmann di Parigi.

Per celebrare l’apertura della boutique Borsalino di Londra durante il primo mese i Beadles, guardiani in divisa d’epoca che accolgono i visitatori di Burlington Arcade, indossano un iconico cappello Borsalino Alessandria a tesa larga, in feltro tinta porto.