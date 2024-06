Borsalino, partnership con E.Marinella: in arrivo la nuova capsule collection

BORSALINO x E.MARINELLA | NUOVA CAPSULE COLLECTION IN LIMITED EDITION

Borsalino, nuovo progetto con E.Marinella: nuova capsule collection

Borsalino annuncia l’avvio di una nuova collaborazione con E. Marinella, storico brand italiano fondato nel 1914 da Eugenio Marinella a Napoli. L’incontro fra la maestria artigianale alessandrina e l’eccellenza sartoriale napoletana ha dato vita a un’esclusiva collezione di cappelli dedicati alla calda stagione estiva.

Protagonisti della capsule sono gli intramontabili Amedeo a tesa larga e Federico a tesa media, entrambi in qualità Panama quito, caratterizzati da cinte arricchite dalla inimitabile seta a pattern di E. Marinella. La collezione nasce dalla passione per l’eleganza condivisa dai due brand, i quali si fanno portavoce di un know-how artigianale che pone basi solide per una continua ricerca di stili, forme e colori, che reinterpretano la tradizione attraverso nuovi codici contemporanei.

Ogni singolo cappello è realizzato recuperando i tessuti cravatteria dalla produzione E.Marinella, garantendo così l’assenza di scarti di lavorazione. Questa attenzione alla sostenibilità fa sì che ogni capo sia da considerarsi un pezzo unico, riflettendo l’impegno verso un lusso responsabile e rispettoso dell’ambiente.

“Siamo entusiasti di presentare la nuova capsule collection Borsalino x E.Marinella,” dichiara Mauro Baglietto, Direttore Generale di Borsalino “In questa collaborazione continua la nostra ricerca di nuovi linguaggi creativi con partner d’eccellenza che rappresentino il meglio del panorama del lusso. I valori che ci accumunano sono molteplici: artigianalità, costante ricerca di qualità, offerta di un prodotto unico nel suo genere. I clienti troveranno il meglio del Made in Italy infuso in questa splendida capsule”.

“Siamo estremamente entusiasti di questa collaborazione con Borsalino, un nome che rappresenta l’eccellenza nel mondo dei cappelli”, ha dichiarato Maurizio Marinella, Presidente e Amministratore Delegato di E. Marinella “La nostra seta, combinata con la qualità e la tradizione dei cappelli Borsalino, crea un prodotto unico che celebra l’artigianalità italiana. Questa capsule collection rappresenta non solo un incontro di due storiche aziende, ma anche un connubio di passione, dedizione e attenzione ai dettagli che caratterizzano il Made in Italy.

Da oltre 100 anni, entrambe le nostre aziende sono simboli dell’eccellenza artigiana del nostro Paese, e questa collaborazione rafforza ulteriormente questo legame storico. Siamo sicuri che i nostri clienti apprezzeranno la raffinatezza e l’eleganza che offre la collezione.” La capsule collection Borsalino x E. Marinella sarà presente in esclusiva nelle boutique e sui siti e commerce ufficiali di Borsalino ed E.Marinella da giugno 2024.