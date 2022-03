Borse europee, apertura pesante: a Milano avvio negativo. Crollo asiatiche

Borsa, avvio negativo: -1,09%. Giu' Stellantis e petroliferi

Avvio di seduta negativo per il mercato azionario, che sembra risentire delle incertezze delle borse Usa alla chiusura di ieri e del calo delle borse asiatiche, che hanno risentito delle voci di possibili sanzioni alla Cina, relativamente a un possibile sostegno alla Russia nel conflitto in Ucraina. L'indice Ftse Mib segna -1,09% a 23.171 punti. Sul listino Stellantis cede l'1,7%, giu' anche i petroliferi sul nuovo calo del prezzo del greggio con il Wti sceso sotto i 100 dollari al barile. Eni e' sul -1,1%, Tenaris -2,4%. Poco mossa Generali (-0,3%) dopo i buoni conti 2021, positiva Tim con un +0,5%. Tengono Bper e Unicredit tra le banche, mentre tra le utilities sale Terna con un +0,5%, positiva Italgas. Deboli Cnh (-2,3%) e Ferrari (-1,8%), Moncler accusa un -2,5%.

Mfe: titoli sospesi in Borsa in attesa di nota

Le azioni Mfe di categoria A e B sono sospese dalle contrattazioni in attesa di un comunicato. Lo comunica Borsa Italiana.

Borsa, Europa apre pesante: crollo delle asiatiche

Avvio in calo per le principali Borse europee, che scontano le tensioni legate alla guerra in Ucraina, l'attesa stretta monetaria da parte della Fed domani e la recrudescenza dell'epidemia di Covid 19 in Cina. A Londra l'indice Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in calo dell'1,2% a 7.107 punti, a Parigi il Cac 40 cede l'1,18% a 6.294 punti mentre a Francoforte il Dax arretra dell'1,15% a 13.768 punti.

Borse Asia: Hong Kong crolla e Shanghai -4,95% dopo lockdown Shenzen

La Borsa di Hong Kong e' crollata di oltre il 6%, mentre quella di Shanghai ha chiuso in ribasso del 4,95%, colpita dal forte calo delle azioni del settore tecnologico all'indomani del lockdown di Shenzhen, hub tecnologico della Cina, a causa della nuova ondata di Coronavirus. A Hong Kong, l'indice Hang Seng ha perso il 6,20%, ovvero 1.211,13 punti, scendendo a 18.320,53 nel pomeriggio, mentre nella Cina continentale, la Borsa di Shanghai e' scesa del 4,95%, ovvero 159,57 punti, a 3.063,97, e quella di Shenzhen il 4,56%, o 96,06 punti, a 2.013,37.

