Borse europee in calo. Ok Tim dopo il completamente delle cessione della Rete

Borsa Milano: apre in calo, Ftse Mib -0,48%

Avvio in calo per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee, con l'indice Ftse Mib che nei primi scambi segna -0,48% a 33.555 punti. Gli investitori sono in attesa dei principali dati economici, tra cui l'inflazione dell'Eurozona e il rapporto Jolts dagli Stati Uniti. Ieri intanto dal Forum di Sintra, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito che la banca centrale non ha fretta di tagliare ulteriormente i tassi di interesse, poiché' ha bisogno di piu' tempo per valutare l'inflazione e le prospettive economiche.

Sul listino milanese, i maggiori guadagni sono per Tenaris +1,23%, Prysmian +1,02% dopo l'annuncio del completamento dell'acquisizione di Encore Wire Corporation, Leonardo +0,92% e Tim +0,66% il giorno dopo il completamento della cessione della rete a Kkr. Contrastati gli energetici con Saipem +0,46%, Eni +0,08%, Enel -1%, Terna -0,52%. Le perdite maggiori sono per Brunello Cucinelli -1,28%, Iveco -1,27%, Finecobank -1,20%, Banca Pop Sondrio -1,16%, Stellantis -1,04%, Azimut -0,98%.

Borse europee: aprono in calo, attesa inflazione eurozona

Le Borse europee aprono in calo. Come si diceva, l'attenzione degli investitori e' puntata sulle banche centrali, in particolare sui discorsi che terranno oggi a Sintra la numero uno della Bce Lagarde e il governatore della Fed Powell. Oggi poi c'e' attesa per i dati sull'inflazione della zona euro e si guarda anche all'incertezza politica in Francia in vista del secondo turno delle elezioni parlamentari. A Francoforte il Dax cala dello 0,47% a 18.235,95 punti, a Londra l'Ftse 100 cede lo 0,39% a 8.135,30 punti, a Parigi il Cac 40 scende dello 0,58% a 7.517,17 punti e a Madrid l'Ibex-35 perde lo 0,78% a 10.971,00 punti. A Milano l'Ftse Mib segna -0,48%.