Borse europee in rialzo, faro sui negoziati Russia-Ucraina. Giù gas e petrolio

Brent cede il 3,2% a 109 dollari, a Piazza Affari perdono quota Tenaris ed Eni

I tentativi della diplomazia di trovare una risoluzione all'invasione russa trainano le Borse europee in rialzo: a Piazza Affari il Ftse Mib sale dell'1,39%, fa meglio Francoforte che incassa un rialzo del 2,36%, mentre Parigi segna +0,79% e Amsterdam +0,11%. I listini europei si lasciano alle spalle una settimana caratterizzata da un'elevata volatilità. Al centro dell'attenzione mondiale oltre la guerra, anche il vertice della Fed di mercoledì. Il mercato attende che l'istituto centrale americano avvii la stretta di politica monetaria con un rialzo di tassi 25 punti base, spiega l'agenzia di stampa economica Radiocor.

Nel complesso, tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Tim scatta a +7,48% dopo che nel weekend il cda ha dato mandato al presidente Salvatore Rossi e all'amministratore delegato Pietro Labriola di avviare un'interlocuzione con Kkr, formale e ulteriore rispetto a quelle già intraprese informalmente nei mesi scorsi dai consulenti per “ottenere informazioni per valutare l'attrattività e la concretezza della potenziale offerta da un punto di vista finanziario e industriale” e definire “un periodo e perimetro limitati per lo svolgimento di una due diligence di natura esclusivamente confirmatoria”. Tra i titoli con maggior acquisti spiccano anche Unipol (+5,23%), Pirelli (+4,42%) e Cnh Industrial (+4,06%), mentre perdono quota Tenaris (-1,04%) ed Eni (-0,94%), frenati dal calo del prezzo del petrolio.

Sul mercato dei cambi, l'euro/dollaro è poco mosso a 1,0941 da 1,0940 venerdì in chiusura. Debole lo yen, indicato a 128,83 per un euro (da 128,12) e 117,75 per un dollaro (117,11). In calo, infine, il prezzo del petrolio: il Brent maggio cede il 3,2% a 109,07 dollari al barile, mentre il Wti aprile scivola del 3,41% a 105,60 dollari. Sulla stessa scia anche i prezzi del gas che si riportano ai valori di fine febbraio. I contratti ad aprile passano di mano a 111,615 euro per megawattora, in ribasso del 14,9%, allontanandosi ulteriormente dal picco di 345 euro toccato lo scorso 7 marzo.

Mentre si avvia il rialzo lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a quota 161 punti base dai 157 punti segnati venerdi' scorso in chiusura. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che in apertura ha riguadagnato la soglia dell'1,90% e scambia al momento a quota 1,92 per cento, dall'1,87% del closing precedente.

