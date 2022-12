Borse Ue giù, Milano in rosso. Gas sotto i 105 euro dopo l'ok sul price-cap

Borse europee in rosso. Cala il prezzo del gas dopo l'ok sul price-cap a 180 euro

Le principali Borse europee aprono la seduta in calo. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari registra -1,02% a 23.444 punti, Francoforte segna -0,73%, Londra cede lo 0,59% e Parigi lo 0,88%. Piazze asiatiche in picchiata dopo l'annuncio della Boj di un ampliamento dell'oscillazione dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine. In Cina la Banca mondiale taglia al 2,7% le stime di crescita per il 2022. A Tokyo il Nikkei 225 termina gli scambi lasciando a terra il 2,46% a 26.568 punti.

Gas, prezzo del Ttf in calo

Prezzo del gas in calo al Ttf dopo il via libera al price-cap dell'Unione Europea. Dopo l'apertura a 103 euro per megawattora, continua il ribasso (-7,7%).

Spread in rialzo

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in lieve rialzo a 219 punti base rispetto alla chiusura di ieri a 218. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,45%.