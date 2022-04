Bpm, sulle polizze non solo i francesi: ora in campo anche Generali e Allianz

Banco Bpm, l'istituto di Piazza Meda avvia un processo strutturato per selezionare le offerte

Non solo i francesi del Credit Agricole e Axa, ora le polizze di Banco Bpm fanno gola anche al Leone e ai tedeschi di Allianz. "Dopo Credit Agricole ed Axa per Banco Bpm scendono in campo anche Generali e Allianz. Si allarga la gara per conquistare il ruolo di partner assicurativo esclusivo di piazza Meda. A valle delle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi relative alla candidatura dei due colossi francesi, ora è emerso che la banca ha aperto un processo strutturato per decidere la controparte delle joint venture assicurative", rivela il Sole 24 Ore. Secondo infatti quanto risulta al quotidiano economico "ad aver presentato una manifestazione d’interesse non vincolante nelle ultime ore sono stati dunque anche Generali e la tedesca Allianz".

"L’istituito guidato da Giuseppe Castagna dunque inizia il percorso per la scelta del futuro alleato nella joint venture di bancassurance e trovare a busserà alla propria porta alcuni dei pesi massimi tra gli assicuratori attivi in Italia l’opzione principale già messa in chiaro nel piano strategico annunciato lo scorso 5 novembre". Ovvero: l’internazionalizzazione del business assicurativo. E proprio in quest'ottica "è stata esercitata l’opzione per l’acquisto dell’81% di Bipiemme Vita dal partner Covéa", si legge nella nota.

In questo quadro Banco Bpm ha intenzione di attivare un processo strutturato con l’intenzione di esaminate i termini delle offerte e nel contempo valutare l’interesse dei propri azionisti, a patto che le offerte siano in linea con le condizioni di mercato. "Avendo ricevuto diverse manifestazioni di interesse da primari operatori assicurativi, la Banca ha ritenuto di avviare un processo strutturato che consenta di esaminare e confrontare i termini delle offerte e di valutare, nell’interesse dei propri azionisti, eventuali opzioni di partnership purché siano in linea con le migliori condizioni di mercato e assicurino un’importante creazione di valore coerente rispetto alle scelte industriali definite nel piano strategico", ha rivelato un portavoce del Banco in una nota.

A metà mattina tra i i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, c'è proprio Banco Bpm che resiste in territorio positivo dopo aver confermato l'avvio di un processo per valutare le offerte ricevute per il business bancassicurativo: il titolo sale dell'1,37% a 3,113 euro.