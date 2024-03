Brembo, nel 2023 utile a 305 mln. Tiraboschi: "Miglior anno di sempre"

Brembo ha chiuso il 2023 con un utile netto di 305 milioni di euro (+4,2%), ricavi pari a 3,85 miliardi (+6,1%), ebitda di 665,8 milioni (+6,5%) ed ebit a 414 milioni (+8,2%). Gli investimenti sono ammontati a 432,9 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto a fine periodo era di 454,8 milioni, in calo di 47,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. Brembo, inoltre, prevede di distribuire un dividendo pari a 0,30 euro per azione.

“Brembo archivia un 2023 che conferma il trend di crescita dell’azienda. I risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione registrano ricavi superiori ai 3,8 miliardi di euro, margini in aumento e un utile netto che per la prima volta supera i 300 milioni. Ognuno di questi indicatori cresce rispetto ai già significativi valori del 2022. In termini assoluti, sono i risultati più alti nella storia di Brembo. Abbiamo registrato un’ottima generazione di cassa e ulteriormente ridotto l’indebitamento. Il livello degli investimenti è senza precedenti, superando i 430 milioni di euro. Siamo entrati nel nuovo anno annunciando il nostro primo sito produttivo in Thailandia per cogliere opportunità di crescita nel Sud-est asiatico. Parallelamente, prosegue l’evoluzione digitale dell’azienda con lo sviluppo del sistema frenante intelligente Sensify e le attività di Brembo Solutions, lanciata proprio nel 2023 per fornire soluzioni di intelligenza artificiale alle imprese. Restiamo determinati a essere leader nel nostro settore e ad accompagnare i nostri clienti nel percorso di profonda trasformazione del mondo automotive”, ha commentato il presidente Esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi.