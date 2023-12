Briatore sbarca a Cortina: diventa sua la storica baia-ristorante "El camino"

Finisce ufficialmente un’epopea, quella della famiglia Melon e del ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo. Se ne apre un’altra, a partire da stasera, mercoledì 6 dicembre, debutto ufficiale della nuova gestione, quella a cura del gruppo Majestas di Flavio Briatore. Due mondi agli antipodi: da una parte la superba cucina costruita sulla sapienza tramandata attraverso vent’anni di lavoro umile e talentuoso di una famiglia ai fornelli, dall’altra la cultura scintillante di questo inizio millennio, un sapiente uso delle strategie di marketing per attrarre la clientela non tanto, o meglio non solo, per la qualità dell’offerta, ma per quel desiderio diffuso che porta i più a voler essere là dove il jet set è di casa.

Briatore rassicura i titubanti e garantisce che "l’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da ‘El Camineto’ e l’esperienza e la professionalità del management di Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente". In cucina, per offrire la continuità dei sapori e dei profumi, lo chef Riccardo Rasina.

Briatore sbarca a Cortina: ecco la strategia di crescita del gruppo

Le ragioni che hanno spinto il gruppo Majestas ad approdare nella conca ampezzana le spiega lo stesso Briatore: "Crediamo fortemente in Cortina, località che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida". Una delle tante nelle quali il gruppo è impegnato che conta i marchi di proprietà Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, e i brand in licenza Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha. Con la gestione del ristorante El Camineto amplia e diversifica l’attuale strategia di crescita e di sviluppo. "Majestas - si legge nel comunicato diffuso in concomitanza dell’apertura - è presente in 6 Paesi con 13 controllate e 7 in licenza tra Europa, Regno Unito, Medio Oriente e i dipendenti sono 1.100".

Briatore sbarca a Cortina: il comunicato dei Melon

Romeo e Orietta Melon non hanno voglia di aggiungere altre parole a quelle già spese da ottobre, quando ufficializzarono che la loro stagione si era conclusa. Si limitano a un laconico comunicato: "Quasi vent’anni a ‘El Camineto’ sono stati una bellissima avventura, passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina e la tiene nel cuore come noi". Per ora si riposano e fanno altro, accompagnati da un’inevitabile nostalgia per il tempo che, nonostante tanta fatica, sembra essere volato via.