L'azienda telefonica di Vacchi coperta dai debiti, al via piano di concordato

Elite Mobile in rosso, l'azienda telefonica di Gianluca Vacchi avvia il piano di concordato

Elite Mobile, fondata da Gianluca Vacchi che la controlla al 75% e che a maggio 2022 aveva lanciato l’operatore mobile virtuale Elimobile, si avvia al concordato e cerca di salvare quel che resta del business tramite un contratto d’affitto d’azienda di poche migliaia di euro.

Nei giorni scorsi, infatti, Giampiero Allegri da poco amministratore unico di Elite Mobile, ha firmato con sé stesso nella sua altra veste di amministratore unico di Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (Arti) un contratto con cui la prima ha affittato l’operatore Elimobile alla seconda per un anno al canone di soli 6 mila euro. Ciò avviene dopo che lo scorso aprile nel capitale col 25% è entrato il gruppo Soriano guidato da Marco Antonio Soriano tramite il veicolo di investimento costituito in Italia, Soriano Telephone & Telegraph Italia: lo stesso gruppo controlla al 60% la nuova Arti di cui Allegri ha il restante 40%.

Perché l’affitto? “Il nuovo management di Elite Mobile - si legge nel contratto - ha dovuto fronteggiare una situazione caratterizzata da pretese creditorie elevate da diversi fornitori, in buona parte contestate: le posizioni sono in corso di negoziazione ma in taluni casi sono sfociate in contenzioni giudiziali”. Ciò “ha ostacolato il piano di rilancio programmato e comprendente l’ingresso di nuovi investitori e nuova finanza”. Così Elite Mobile ha deciso per l’affitto per ristrutturare il suo debito “nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi o di altra procedura concorsuale da avviare immediatamente dopo l’affitto dell’azienda”.

Elimobile è un operatore mobile virtuale (MVNO) di tipo ESP, attivo su rete WindTre fino in 4G, 4G+ e 4.5G, che mette a disposizione dei propri clienti un’offerta in qualità di social mobile operator, unendo servizi di telefonia con la proposta di entertainment, formazione e prodotti esclusivi, riservati ai sottoscrittori. Ma il bilancio 2022 di Elite Mobile s’è chiuso con perdite per oltre 6 milioni, su un fatturato pari a poco più di 300mila euro, con debiti per circa 4,5 milioni.