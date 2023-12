Immobile va in goal e raddoppia i business: ora si butta nel food con Moggi

Ciro Immobile dopo aver rilevato le criptovalute di Starcks srl si butta nel food e fonda la nuova Albero Lab srl

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile raddoppia i suoi business in comune con Alessandro Moggi, noto procuratore sportivo e figlio di Luciano, e dalle criptovalute passa al food. Qualche giorno fa, infatti, a Bergamo davanti al notaio Ernesto Sico si sono presentati Simone Ricciardelli quale amministratore della 9 Invest (la holding di Immobile), Moggi quale amministratore della Ceo Partecipazioni (di cui ha il 50% e Ricciardelli il restante) e Luigi D’Antonio.

I tre hanno così costituito la nuova Albero Lab srl, di cui Ricciardelli è stato nominato amministratore unico e di cui 9 Invest ha il 51%, D’Antonio il 32% e Ceo Partecipazioni il restante 17%. La newco ha come oggetto “l’attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto verso clientela privata e professionale”. Mesi fa Immobile, sempre tramite 9 Invest, aveva iniziato a investire nelle criptovalute rilevando il 5% di Starcks srl, società costituita da Emanuele Floridi, esperto di gestione del consenso, public affair and crisis management e strategic and risk advisor, e Moggi.

Starcks ha per oggetto “lo sviluppo e la realizzazione di una piattaforma tecnologica che grazie alla blockchain consenta di emettere token di qualsiasi natura e consentirne lo scambio tra utenti interessati”, “lo sviluppo e la realizzazione di un exchange che consenta agli utenti di convertire valuta ordinaria, quali euro e dollari, in criptovalute con le quali acquistare i token presenti sulla piattaforma” oltre alla “creazione di altri prodotti e servizi digitali derivanti dall’utilizzo della blockchain nel settore delle criptovalute e degli Nft”.