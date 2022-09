Bruni-Campbell sfilano per Tod's mentre parte l'opa di Della Valle

Carla Bruni e Naomi Campbell sfilano per Tod's, mentre è partita l'opa di Diego Della Valle

La settimana della moda milanese si è conclusa e tra le novità proposte dagli stilisti, le modelle hanno nuovamente lascito il segno e scritto una nuova pagina del design e non solo. Lo scorso 23 settembre, Tod's ha presentato la sua collezione primavera-estate 2023 e sulla passerella hanno sfilato Carla Bruni-Sarkozy e Naomi Campbell.

Dopo quattro anni dal suo ultimo podio a Milano (per Donatella Versace), Carla Bruni è tornata nella città lombarda per il brand italiano Tod's. L'ex first lady francese ha catturato tutti gli sguardi in un look beige dalla testa ai piedi durante la settimana della sfilata di Milano. La top model 54enne ha aperto la sfilata indossando una camicia e un completo di pantaloni abbinati a un trench oversize.

Indossando uno dei famosi mocassini del brand, Carla Bruni con una mano in tasca, l'altra con in mano una borsa abbinata ha aperto la passerella. Naomi Campbell l'ha seguita, presentando una silhouette monocromatica della stessa tonalità, in una versione tutta in pelle.

Altra immancabile presenza nel frontrow è quella dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, non più membro indipendente del cda di Tod’s, ma nel libro paga della società come 'orestazione occasionale di servizi pubblicitari'.



Ieri, lunedì 26 settembre, è partita l'opa di Diego Della Valle su Tod's da 40 euro per azione volta ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie non ancora in mano all'imprenditore di Sant'Elpidio a Mare e pari al 25,55% del capitale.

Il documento dell'offerta è stato pubblicato il 23 il settembre, subito è arrivata la mossa dell'hedge fund Usa Tabor Asset Management che ha chiesto un aumento del prezzo. Lo scorso venerdì 23 settembre, il titolo ha chiuso a 40,44 euro, -1,22%, quindi sempre sopra la proposta di della Valle.