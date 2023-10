Caffè, 3 miliardi di tazzine consumate ogni giorno nel mondo

Caffè, compagno ed alleato delle giornate

“Il caffè continua a scorrere nelle tazze degli italiani, dimostrando la sua importanza come compagno e alleato delle nostre giornate”, lo conferma ad Affaritaliani Michele Monzini presidente Consorzio Promozione Caffè. Presidente ma avete dati o ricerche che supportino questa tesi sul caffè, indiscutibilmente un fatto culturale straconosciuto soprattutto per noi italiani? “ Ben lo evidenziano i dati di AstraRicerche, la recentissima indagine che abbiamo appena presentato: il 97,3% degli italiani non rinuncia al caffè quotidiano, dimostrando che il caffè è più di una semplice bevanda: è una parte essenziale della nostra cultura e della nostra identità. Il 46% degli intervistati lo consuma fuori casa, tra bar, luoghi di lavoro, ristoranti, locali serali e distributori automatici. Il caffè esprime tanti valori: per oltre 4 persone su 10 è una fonte di energia fisica e mentale, è un rito personale quotidiano, è un catalizzatore di buonumore: il caffè unisce le persone, offrendo un momento di piacere e socialità in ogni tazzina. Il nuovo consumatore è sempre più consapevole, si interroga sul lavoro che sta dietro la tazzina di caffè, a partire dalle piantagioni, al processo di trasformazione fino alla preparazione e estrazione in tazza. I produttori di caffè saranno sempre più chiamati a una crescita qualitativa del prodotto, sia in termini di gusto che di sostenibilità dell’intera filiera nel lungo periodo”. Insomma il caffè è probabilmente la bevanda più amata al mondo. E’ parte della nostra tradizione, dei nostri rituali giornalieri e anche un po’ del nostro DNA.

Caffè, un mercato da 120 miliardi di dollari

Ma quanto vale il mercato mondiale del caffè torrefatto? “Nel 2022 è stato valutato circa 120 miliardi di dollari e rappresenta consumi pari a 170,8 milioni di sacchi da 60 kg, equivalenti a 3,1 miliardi di tazzine bevute ogni giorno su scala globale. In questo quadro, l’Italia riveste un ruolo di primo piano, innanzitutto come Paese consumatore: è il settimo al mondo con 5,2 milioni di sacchi annui. Secondo gli ultimi dati, infatti, circa il 73,9% dei nostri connazionali lo beve regolarmente ogni giorno”. Cosa rappresenta per noi il caffè? “Per la maggior parte di noi poi il caffè rappresenta una ricarica di forza mentale ed energia fisica (42,2%), un rito personale (35,6%), e un catalizzatore di buonumore e socialità (33,7%) da condividere con gli altri.E se la maggior parte di noi per comodità sceglie l’acquisto al supermercato (72,8%) c’è ancora una buona fetta di appassionati che amano recarsi presso le torrefazioni e scegliere la propria miscela (12%). Questo perché questa bevanda rappresenta anche un’esperienza sensoriale e renderla tale è frutto di sapienza e arte”.

Caffè, i dati della recente ricerca Astra

I dati della più recente ricerca Astra 2023 indicano come sono cambiate le nostre preferenze, dove lo compriamo, dove ci piace, quanti di noi lo bevono e sanno come apprezzarlo. Su 100 caffè, circa 40 vengono consumati a casa e 14 al bar. Lo si prepara preferibilmente con la macchina a cialde, la moka o quella da espresso automatica (rispettivamente il 42,7%, il 28,8% e il 17,1%). Come sono oggi i consumatori? “I consumatori di oggi -sottolinea Cosimo Finzi, Presidente di AstraRicerche-sono però anche attenti alla filiera e al suo impegno. La nostra indagine ha rivelato come quest’anno più che mai gli italiani apprezzino particolarmente il gusto e il significato del caffè, l’innovazione che caratterizza le diverse miscele disponibili sul mercato e le aziende che comunicano in modo chiaro, completo e trasparente. Inoltre, ciò che emerge è la crescente consapevolezza ambientale dei consumatori italiani: riconoscono l’impegno nella sostenibilità sia delle nuove confezioni (61,7%) sia dei nuovi processi produttivi e di trasporto (58,3%) e desiderano che questo trend venga mantenuto e incrementato sempre di più (50,3%)".

Caffè, il tema della sostenbilità sociale

"È importante notare-prosegue Finzi- che oggi la sostenibilità sociale, intesa come garanzia dei diritti e della giusta retribuzione dei lavoratori, passa dal 43.4% come priorità degli impegni richiesti nel 2021, al 49.7%, nel 2023, quasi pareggiando il valore di quella ambientale che è del 50,3%, sempre nel 2023”. Da ultimo alcuni innovativi momenti di comunicazione offerti agli amanti del caffè. Il podcast “Storie di Caffè”, realizzato dal Consorzio Promozione Caffè in collaborazione con Podcast Italia Network. Una serie di dieci episodi, durante i quali i protagonisti, Greta giovane barista appassionata di caffè e Alberto l’amico studente che frequenta il suo bar, ci condurranno in un viaggio appassionante alla scoperta di tutti i segreti e le curiosità legate al caffè. Un ultimo aspetto è quello della salute e qui è utile il parere dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che conferma come “un’assunzione moderata di caffè, tipicamente 3-5 tazzine al giorno, viene associata nella letteratura scientifica a una serie di benefici fisiologici e può far parte di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita attivo”.