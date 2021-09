Capgemini, confermate 1.100 assunzioni per le sedi italiane del Gruppo

Capgemini conferma il proprio progetto di crescita in Italia attraverso l'inserimento durante il secondo semestre del 2021 di oltre 1.100 nuove risorse. Questo piano di assunzioni, si legge in una nota, supporta la strategia del gruppo volta a favorire l'adozione delle nuove tecnologie, considerate il principale fattore abilitante dello sviluppo del Paese.

Il piano di assunzioni prevede l'inserimento di oltre 1.100 nuovi profili provenienti da tutta Italia per le sedi hub di Capgemini a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli, che entreranno a far parte di un'organizzazione di oltre 290.000 persone in più di 50 paesi nel mondo.

La ricerca si concentrerà su 500 neo-laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) ed economia. Inoltre, è previsto l'inserimento di 650 professionisti con esperienza variabile dai 2 ai 15 anni, in specifiche aree di competenza tecnologica: Architecture (cloud, mobile, data, enterprise e solution architect); Customer Relationship Management (CRM); Data (Data Engineering, Data Visualization, Data Governance, Data Scientist); Mobile; Cyber Security; Java, SAP.

Nell'ottica di gestire e guidare questo piano di assunzioni, Capgemini in Italia ha anche inserito nel proprio organico Michelangelo Ceresani, manager con un'esperienza ventennale nelle Risorse Umane maturata in Accenture, Vodafone Italia, Luxottica Group e Merck Sharp & Dhome, che ricoprira' il ruolo di HR Director di Capgemini in Italia.