Carige-Bper, nozze sempre più vicine: in arrivo l'offerta sul tavolo del Fitd

Carige-Bper, nozze in banca. Oggi il consiglio d'amministrazione per presentare l'offerta al Fitd

Il titolo dell'istituto ligure, Carige, viaggia in controtendenza a Piazza Affari, incassando un segno più, nel giorno in cui si riunirà il consiglio d'amministrazione di Bper, guidato da Piero Montani. Salvo colpi di scena oggi è infatti il giorno della “resa dei conti”: entro questa sera dovrebbe arrivare sul tavolo del Fondo interbancario tutela depositi (Fitd), principale azionista di Banca Carige, l'offerta vincolante d'acquista da parte di Bper.

La partita della fusione tra i due istituti e quindi la soluzione che si spera definitiva per la crisi del gruppo Carige dovrebbe chiudersi davvero nel giro di poche ore. In particolare, a metà seduta, il titolo dell'istituto ligure è in controtendenza rispetto al listino e guadagna lo 0,33% a 0,77 euro, vicina al prezzo di 0,80 euro per l'eventuale Opa che lancerà Bper per l'acquisizione del restante 20%. Bper cede il 5,9% a 1,93 euro mentre Piazza Affari attualmente è in calo del 3,5%.

Le nozze in vista tra l'istituto ligure e la popolare emiliana dovrebbero basarsi sull’acquisto di Carige al costo di simbolico di un euro, il lancio di un’Opa a 80 centesimi di euro sulla parte di capitale non in mano al Fitd pari a circa il 20% e una ricapitalizzazione della banca ligure da parte del fondo stesso per 530 milioni. Se il colpo andasse in porto, l'istituto ligure entrerà a far parte del piano industriale che dovrebbe essere presentato “a maggio-giugno” da Bper. L’unione darà vita a un gruppo che potrà contare su un totale dell’attivo pari a 209,3 milioni e crediti verso la clientela per oltre 119 milioni, una raccolta diretta in crescita fino a 150,8 milioni e quasi 25.000 dipendenti, distribuiti su 2.604 sportelli.

L'istituto genovese Banca Carige ha chiuso l'esercizio 2021 con perdite nette per 90 milioni di euro, in deciso calo rispetto al rosso per 279 milioni del 2020, "sostanzialmente in linea con l'obiettivo di chiusura fissato a budget”. I risultati esaminati dal Cda hanno mostrato un esercizio caratterizzato da "un'accelerazione del trend di crescita delle componenti core della top line dei ricavi con margine di interesse e commissioni nette, complessivamente pari a 381,6 milioni, sia rispetto ai dodici mesi 2020 in crescita del 12,7%, sia rispetto al quarto trimestre 2020 in rialzo del 6,4%".