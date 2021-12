Carige, rumors: nozze vicine con Bper-Credit Agricole. Il titolo vola in Borsa

Banca Carige al bivio tra Bper e Credit Agricole, entro fine anno il nome ufficiale del promesso sposo

Banca Carige vola a Piazza Affari in vista del promesso sposo, vantando una delle performance migliori di sempre. E mentre il mercato si interroga sul futuro dell'istituto, nel mirino di Credit Agricole e Bper, i titoli, dopo essere saliti dell'8,15% a 0,67 euro, sono entrati in asta di volatilità. Come riportato dall'angenzia stampa economica Radiocor, per la banca ligure si avvicina una soluzione: entro fine anno potrebbe emergere il nome del promesso sposo.

L'accelerazione è degli ultimi giorni con il presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, Salvatore Maccarone, che venerdì scorso ha incontrato a Roma il membro del board della Bce Fabio Panetta. "Per giovedì 16 dicembre Maccarone ha convocato il consiglio del Fondo al quale darà un'informativa sul dossier ai rappresentanti delle banche consorziate: c'è la possibilità che alzi il sipario sui pretendenti, almeno tre, un fondo e due banche", scrive l'agenzia economica. Secondo i rumors, i vertici del Fitd starebbero dialogando con Bper Banca e Credit Agricole Italia.

L'eventuale cessione di Carige da parte di Fitd è facilitata anche dalla bocciatura da parte del Tribunale di Genova alla richiesta danni da 480 milioni da parte della famiglia Malacalza. In più è oramai in dirittura d'arrivo la Legge di Bilancio con l'approvazione della norma sulle Dta che favorirebbe la vendita.