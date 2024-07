Carlsberg acquisisce la britannica Britvic per 3,9 miliardi di euro

Carlsberg compra la britannica Britvic

Carlsberg ha acquisito Britvic, azienda del settore delle bevande analcoliche che distribuisce marchi noti, tra gli altri, anche Pepsi. Il gruppo danese ha valuta Britvic 3,3 miliardi di sterline (circa 3,9 miliardi di euro)

Carlsberg ha deciso di offrire 1.315 penny per azione, cercando di espandere la sua presenza nel Regno Unito e diversificare oltre la birra. Quest’offerta comprende anche un dividendo di 25 pence per azione. Il consiglio di amministrazione di Britvic, secondo quanto riportato da Bloomberg, sostiene l'operazione, che rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo delle azioni prima delle prime indiscrezioni sull'interesse di acquisizione.

In precedenza, Carlsberg aveva già presentato due offerte: una di 1.200 penny e l'altra di 1.250 penny, entrambe respinte dal consiglio di amministrazione di Britvic. A seguito dell'annuncio, le azioni di Britvic aumentano quasi del 5% a Londra, mentre quelle di Carlsberg guadagnano il 3,8% a Copenaghen.

Come riportato da MilanoFinanza, con quest'operazione Carlsberg punta a creare un'azienda integrata di bevande nel Regno Unito che combini birra e bevande analcoliche. E con una tale strategia rafforza anche i legami con PepsiCo, con cui entrambi i marchi collaborano già per l'imbottigliamento. La nuova entità, Carlsberg Britvic, si espanderà oltre il tradizionale settore della birra per includere categorie in crescita come sidro, limonata alcolica, seltz alcolici e cocktail pronti da bere. L