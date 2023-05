Caro prezzi, il caffè è sempre più caro ma il barista non guadagna niente

Inflazione e rincari per il caffè al bar

Ormai da tempo nelle principali città italiane il costo di un caffè al bar è aumentato di circa 10 centesimi, portando il prezzo finale a 1,10 euro, per effetto dell’impennata delle materie prime e l’inflazione imperante. Questo rincaro ha messo a dura prova il consumatore finale, che oltre a “ravanare” nel portamonete per racimolare i centesimini, fa sempre più i conti con l’idea di razionare il concedersi questo piccolo piacere quotidiano.

Nell’immaginario comune si è sempre tramandata la convinzione che il bar guadagni moltissimo dal ricarico che applica al prezzo di ogni tazzina di caffè servita. E invece, sembra non sia così, tutt’altro. Lo dice il rapporto annuale della ristorazione di Fipe Confcommercio, che già nel 2020 stabiliva come il prezzo medio di un caffè al banco si attestasse a 0,98 euro, ma il guadagno per il barista non arrivasse a superare gli 8 centesimi. Nel 2021, sfiorava i 10 centesimi a tazzina ma oggi, per il caro delle materie prime, il ricavo si è ulteriormente abbassato, fa sapere Gabriele Cortopassi, Direttore Responsabile dell’Espresso Academy.