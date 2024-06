Carrefour rischia 200 milioni di multa e il titolo scivola in Borsa

Carrefour in picchiata a Parigi: rischio sanzione di 200 milioni

Carrefour crolla a Parigi dopo le voci di una possibile multa da almeno 200 milioni di euro in Francia, raccomandata dal Ministero delle Finanze per la gestione dei franchising. Il colosso della distribuzione ha visto un calo del 10% in borsa, toccando i minimi dal novembre 2020. La notizia, riportata da "La Lettre", indica che il Ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha chiesta una multa salatissima per il gruppo a causa dello "squilibrio" nelle relazioni contrattuali di Carrefour con i negozi in franchising.

La decisione si basa su un documento di 160 pagine che accusa Carrefour di pratiche abusive contro i suoi affiliati e locatari, chiedendo una revisione dei rapporti contrattuali, considerati troppo squilibrati a causa di una decina di clausole.

Così l'indice di Parigi è gravato dal crollo delle azioni di Carrefour, che ora perdono il 6,05% a 13,59 euro, dopo aver toccato i 13,14 euro a inizio seduta, segnando il livello più basso degli ultimi tre anni e posizionandosi in coda all'indice Cac 40 (+0,16%) e allo Stoxx Europe 600. Il crollo di Carrefour penalizza la Borsa di Parigi, che però prosegue il suo rimbalzo dopo una settimana difficile, segnata dalle elezioni europee e dallo scioglimento dell'Assemblea nazionale francese.