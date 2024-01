Carrefour fa fuori Pepsi, 7Up e Lay's dagli scaffali: "Aumenti inaccettabili"

Carrefour, via dagli scaffali i prodotti PepsiCo: "Sono indebitamente cari"

Carrefour non venderà più i prodotti della multinazionale PepsiCo, che distribuisce alcuni tra i cibi e bevande più noti al mondo, come la cola Pepsi, le patatine Lay’s o la gazosa 7Up. Questi prodotti non saranno più esposti sugli scaffali dei supermercati della catena in Francia. Non è chiaro però se i prodotti PepsiCo già presenti saranno ritirati, ha spiegato il portavoce dell'azienda retailer, aggiungendo che, in tal caso, non può impedire ai clienti di acquistarli.

Quel che è certo però è che al posto dei prodotti "bannati" i clienti troveranno dei cartelli che riportano pubblicamente la motivazione di questo cambio di rotta commerciale: "Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili", ha dichiarato un portavoce del rivenditore francese.

E' stato un lungo braccio di ferro tra i rivenditori d'Oltralpe e il colosso americano per via dei rincari annunciati dalla multinazionale a ottobre scorso, parte di un'annata particolarmente dura per i retailer, che hanno visto rivedere i prezzi al rialzo per ben tre volte.

Per questo, Carrefour ha accusato Pepsi di approfittare dell’inflazione per alzare eccessivamente i prezzi dei suoi beni. Quella di Carrefour - riporta Open - appare come una mossa per spingere a più miti consigli PepsiCo nelle negoziazioni sul prezzo finale di vendita di prodotti alimentari di largo consumo. La multinazionale Usa per il momento non ha reagito all’annuncio del gruppo francese.

Questa mossa consacra Carrefour come uno dei rivenditori più attivi a sfidare le grandi aziende di prodotti di consumo e alimentari sui prezzi. L'anno scorso, l'azienda aveva avviato una campagna di "shrinkflation" che consiste nell'apporre avvisi sui prodotti che si sono ridotti di dimensioni ma che costano di più.