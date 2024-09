Carta dedicata a te 2024: a chi spetta la social card, importo e come riceverla

Carta dedicata a te 2024, potete ritirarla da oggi 9 settembre in ufficio postale portando la comunicazione del Comune di residenza

Da oggi è disponibile la nuova Carta dedicata a te 2024, pensata per aiutare 1.33 milioni di nuclei familiari a basso reddito. Si tratta di una versione rafforzata rispetto a quella dell'anno scorso e come sempre l'incentivo viene assegnato in automatico e non è necessario effettuare alcun tipo di richiesta.

La Carta dedicata a te spetta famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 15mila euro. Con la Carta dedicata a te contiene 500 euro (erano 382,50 euro nel 2023) da spendere per acquistare beni di prima necessità, esclusi gli alcolici, ma anche carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Avete inclusa anche un 15% di sconti per la grande distribuzione. Non si possono invece acquistare farmaci. Avete tempo fino al 16 dicembre 2024 per effettuare il primo acquisto, altrimenti perderete il diritto sulla social card, e l'importo totale dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025.

Potete ritirarla in ufficio postale dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dal vostro Comune di residenza. Chi ha già avuto la social card l'anno passato di vedrà accreditare la cifra in automatico. "Dal Governo Meloni un aiuto concreto", ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.