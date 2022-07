Carte di credito, la tassa occulta per i negozianti che (non) batte l'evasione

Quanto costa il Pos per gli esercenti

Quanti tipi di carte conosciamo? Diciamo che ne conosciamo di tre tipi: la carta di credito, abbinata ad un conto corrente che ci permette di saldare l’acquisto il mese successivo; la carta prepagata, dove la spesa è limitata all’importo giacente; la carta di debito, un ibrido fra le due carte di cui sopra; oltre alle carte virtuali che vengono utilizzate con l’i-phone o il telefonino in generale, con il computer o con il tablet. Tutte queste carte danno la possibilità ai consumatori di accedere a merci e servizi senza avere la necessità di ricorrere al contante. La soluzione della carta per il pagamento digitale è una soluzione molto interessante ed è giustificata dal fatto che, se ben spiegata, può essere usata anche da persone indipendentemente dalla loro cultura o dalla loro conoscenza finanziaria. Occorreranno molti anni prima che tutti utilizzino le carte di cui sopra e, con un po’ di fantasia, sicuramente assisteremo a delle evoluzioni notevoli. Dal 30 giugno 2022 vi è l’obbligo, da parte di chi ha un esercizio commerciale o esercita una professione, di avere a disposizione il P.O.S. (Point Of Sale) o punto di acquisto dove cliente ed esercente interagiscono per lo scambio merce-servizi-denaro. Purtroppo dobbiamo notare ancora una volta che i costi per chi detiene il P.O.S. sono abbastanza esosi; faccio un esempio: per un anno di attività (su 12 mesi), secondo Axerve, si va da un minimo di 264,88 euro di commissioni se si transano fino a 5.000 euro a oltre 600 euro per chi ha volumi sopra i 20.000 euro.

Tralasciando ulteriori balzelli sull’attivazione, manutenzione e/o altro, a seconda del circuito al quale aderiamo, possiamo trovare ulteriori costi per ogni singola transazione in quota o in percentuale; questi costi, purtroppo sono scaricati sul detentore della P. IVA e, facendo un esempio numerico, se l’importo è di un euro l’esercente non ha nessun guadagno, anzi è in perdita. A livello ragionieristico è logico? La domanda che ci si pone è: con questo tipo di obbligo si vuole diminuire la circolazione del contante e contemporaneamente “limare” l’evasione fiscale? Per anni ho scritto sulla bontà delle carte di pagamento, ma mi aspettavo che il legislatore desse delle disposizioni più vicine ai proprietari dei P.O.S. e non mi si venga a dire che non è di competenza dello Stato, ma del mercato. Ammesso e non concesso che i possessori dei P.O.S. abbiano margine di trattativa con il mondo bancario, allora mi chiedo dove sono le Associazioni di categoria che dovrebbero proteggere i loro iscritti? E’ troppo facile scaricare le incombenze sui singoli imprenditori e aziende ed è per questo che faccio un appello ai partiti: “Non dimenticate mai che gli esercenti sono degli elettori”! Può darsi che la moda di non andare a votare possa essere sopperita da un qualsiasi partito che “prometta”, dimostrandolo, di risolvere presto e bene questa questione. Concludo con un mio paradosso: Non esistono problemi senza soluzioni e non esistono soluzioni senza problemi.