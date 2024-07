Case di lusso, a Milano e Roma l'offerta principale con oltre il 25%

Case di lusso: a Milano e Roma si concentra oltre il 25% dell’offerta totale

Oltre un quarto dell’offerta di immobili di lusso in Italia si concentra nei comuni di Milano e Roma, con Firenze al terzo posto ma ben distante dalle prime due posizioni. Il capoluogo toscano raccoglie infatti meno del 3% degli annunci complessivi del Bel Paese.

È questo il quadro emerso dall’ultima analisi effettuata da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha esaminato la distribuzione dell’offerta di case di pregio nei comuni italiani e ha confrontato i prezzi medi degli annunci in regioni e città della nostra Penisola.

I trend di Milano, Roma e dei grandi capoluoghi

Milano è in testa per quanto riguarda l’offerta di lusso e - tra i grandi capoluoghi italiani - è il solo a mostrare un trend in crescita negli ultimi anni. Nel capoluogo meneghino si trova infatti circa il 16% dello stock di pregio disponibile in Italia, valore in rialzo dello 0,4% rispetto al 2022 e dell’1,6% rispetto al 2019.

Segue Roma, con poco meno dell’11% dell’offerta totale italiana, ma lo stock evidenzia un calo del 3% sul 2022 e dell’1,1% sul pre-pandemia. Tendenze in negativo, nel confronto con il periodo pre-Covid, anche a Firenze (-0,8%), Torino (-0,6%), Bologna (-0,5%), Venezia (-0,2%) e Trieste (-0,2%). Rimangono pressoché stabili Napoli, Bari e Cagliari - tutte e tre giù dello 0,1% circa – così come Genova e Palermo, il cui valore è praticamente invariato rispetto al 2019.

Come si comportano le regioni

A livello regionale Lombardia e Toscana sono quelle con le percentuali più elevate di immobili di alta gamma in offerta rispetto al totale nazionale: 29% e 22,4% rispettivamente. Ma se la prima vede un incremento del suo stock di lusso rispetto al 2019 (+5%), la seconda evidenzia invece un lieve calo (-0,8%). Lazio al terzo posto con il 14,8%, segnando un -1% rispetto al pre-pandemia.

Appena fuori dal podio e praticamente a pari merito Piemonte e Liguria, tutte e due attorno al 5% (ma se la prima risulta praticamente stabile rispetto al 2019, la seconda perde quasi 2 punti percentuali). In quinta posizione il Veneto, che accentra il 4,6% dell’offerta di pregio del Paese.

Mete turistiche: sale Como, scende Forte dei Marmi

Guardando poi alle mete turistiche, abitualmente molto ambite dal target altospendente, Como, famosa per il jet set che acquista le ville sul lago, sta performando bene negli ultimi anni, avendo registrato un aumento dello 0,7% del peso della propria offerta rispetto a quella del totale Italia, raggiungendo l’1,7% dello stock complessivo di immobili di pregio nel nostro Paese.

Processo inverso per Forte dei Marmi, che dal 2019 a oggi ha visto diminuire la portata della sua disponibilità di lusso rispetto a quella generale della Penisola dello 0,3% circa. In discesa in ugual misura anche Lucca e Santa Margherita Ligure.

Portofino è la località più costosa

Passando a un’analisi dei prezzi, il comune più caro per acquistare case di pregio in Italia è Portofino, che con i suoi 19.074 euro/mq di media è nettamente in testa alla graduatoria delle singole città. Alle sue spalle, spiccano Villasimius, in Sardegna, che mediamente offre immobili di lusso a 17.120 euro/mq, e Capri, che rimane poco al di sotto dei 17.000 euro/mq medi.

In generale, i dati evidenziano come le destinazioni turistiche, di mare o di montagna, siano di gran lunga più onerose rispetto ai centri urbani e ai grandi capoluoghi. Nelle prime dieci posizioni sono infatti presenti anche Cortina d’Ampezzo (14.700 euro/mq medi) e Porto Cervo (14.209 euro/mq medi). Prima tra le grandi città è invece Milano, che però si trova oltre la trentesima posizione, con 9.151 euro/mq di media.

Allargando il focus alle regioni, quella più cara per chi desidera acquistare un immobile di pregio in Italia è la Valle d’Aosta, dove si sfiorano i 9.173 euro/mq medi. Al secondo posto si piazza la Sardegna (8.775 euro/mq di media), con la Campania al terzo (8.517 euro/mq di media).

Bisogna scendere, e di molto, con il prezzo, per incontrare la Liguria, in quarta posizione con poco più di 7.000 euro/mq di media. Solo quinta la Lombardia, che si ferma poco oltre i 6.900 euro/mq di media.