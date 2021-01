CDP: concluso con successo l’impiego del “Panda Bond” da 1 mld di Renminbi

CDP completa gli impieghi delle risorse raccolte con il Panda Bond a supporto della crescita delle imprese italiane in Cina

Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita in Cina del Gruppo Danieli, leader mondiale nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica, attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 94 milioni di Renminbi, equivalenti a circa 12 milioni di euro.

Con il finanziamento in favore del Gruppo Danieli, CDP finalizza con successo l’impiego della provvista del “Panda Bond” da 1 miliardo di Renminbi, equivalenti a circa 130 milioni di euro, conclusa positivamente ad agosto 2019. CDP è stato il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione europeo, a effettuare un’emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale volta a supportare imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese.

Le risorse raccolte hanno consentito a CDP di avviare una nuova operatività, sia in modalità diretta che indiretta attraverso il sistema bancario, destinata a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale attraverso la crescita delle succursali o delle controllate cinesi di imprese italiane.

La raccolta del Panda Bond è stata impiegata per il 77% in modalità diretta, mediante la sottoscrizione di otto contratti di finanziamento bilaterali con eccellenze italiane operanti sul mercato cinese, e per il 23% in via indiretta attraverso la filiale di Shanghai di Banca Monte dei Paschi di Siena, destinata a supportare operazioni di importo ridotto in favore di PMI e di imprese che attualmente non possono beneficiare dei finanziamenti diretti CDP.

La nuova operatività di intervento di CDP in Cina ha consentito alle imprese italiane di approvvigionarsi in valuta locale a medio-lungo termine. L’impiego delle risorse ricavate dall’emissione del Panda Bond si conclude con il finanziamento in favore del Gruppo Danieli, multinazionale italiana fondata nel 1914, con sede a Buttrio (Udine), quotata alla Borsa di Milano e leader mondiale nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica.

Il Gruppo Danieli conta oltre 9000 dipendenti ed opera attraverso stabilimenti produttivi e centri di assistenza clienti situati in tutto il mondo. Il fatturato del Gruppo è di oltre 2,7 miliardi di euro, realizzato prevalentemente all’estero. Le risorse saranno destinate a supportare la crescita del Gruppo in Cina a sostegno di interventi tesi al potenziamento delle linee di produzione esistenti con l’obiettivo di fornire impianti innovativi ai clienti cinesi e nel mondo capaci di produrre acciaio con tecnologie “Green”.

Con il completo utilizzo dei fondi, CDP potrebbe avviare la strutturazione di una potenziale seconda emissione Panda Bond

“Grazie al lancio del primo Panda Bond sul mercato cinese - ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP - e al possibile avvio di una nuova operatività diretta e indiretta in valuta locale, CDP ha rafforzato ulteriormente il suo supporto all’espansione delle imprese italiane operanti all’estero, facilitando l’accesso al credito a medio-lungo termine delle controllate cinesi di imprese italiane, anche di media e piccola dimensione, favorendone il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali”.