Cdp, cambia lo statuto e aumentano i posti in Cda dopo il caso "quote rosa"

Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) comunica che l'Assemblea degli azionisti si è riunita in data odierna in sede straordinaria in forma totalitaria e successivamente in sede ordinaria.

L'Assemblea, dopo aver approvato alcune modifiche dello Statuto concordate tra i soci, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati amministratori: Giovanni Gorno Tempini (Presidente), Dario Scannapieco (designato alla carica di Amministratore Delegato), Matilde Bini, Maria Cannata, Stefano Cuzzilla, Luisa D'Arcano, Francesco Di Ciommo, Luigi Guiso, Giorgio Lamanna, Valentina Milani, Flavia Mazzarella.

Le modifiche statutarie approvate in sede straordinaria riguardano l'incremento del numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione da 9 a 11 e il rinvio al rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali (sia per il CdA in composizione ordinaria e separata, sia per il Collegio sindacale), nonché la conseguente revisione dei quorum costitutivi e deliberativi rafforzati.

L'Assemblea degli azionisti, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori per il loro incarico, ha ringraziato i Consiglieri uscenti per l'impegno profuso e i risultati raggiunti.