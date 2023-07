Certificati, Bnp Paribas punta sull'IA. Ecco la nuova gamma Turbo Unlimited

Intelligenza artificiale, investire è un must. Da Bnp Paribas una nuova gamma di certificati

BNP Paribas allarga ulteriormente la propria gamma di Turbo Unlimited Certificate con una nuova emissione su alcuni dei principali protagonisti in tema di Intelligenza Artificiale, puntando su aziende come Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Global Foundries, Dynatrace, Uipath, Micron Technologies, C3.AI, Relx e NetApp.

Il tema dell’intelligenza artificiale è attualmente uno dei principali driver di crescita sul mercato dei capitali, con l’indice Nasdaq che nei primi sei mesi del 2023 ha registrato una performance del +36,5%. A distinguersi in particolare sono proprio quelle aziende che hanno deciso di investire sull’AI. E il suo contributo sull’economia globale si prevede non sarà da meno: con riferimento alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale Generativa nei diversi settori, McKinsey ha stimato il valore aggiunto che questa tecnologia potrebbe apportare in un range compreso tra i 2,6 a 4,4 migliaia di miliardi di dollari all’anno, cifra che corrisponde all’intero PIL del Regno Unito.

Investire nell’AI tramite i Turbo Unlimited Certificate significa avere la possibilità di amplificare i movimenti del sottostante grazie all’utilizzo della leva finanziaria dinamica, per tutto il tempo che l’investitore ritiene opportuno. Con i Turbo Unlimited, l’investitore decide la leva al momento dell’acquisto del prodotto, e questa resta invariata fino alla chiusura della posizione. Questo significa che, a differenza dei Certificate o ETF a leva fissa, i Turbo Unlimited certificate sono adatti anche a investimenti a leva multigiornaliera, poichè non risentono dell’effetto dell’interesse composto tipico dei prodotti a leva fissa, dovuto al ricalcolo della leva stessa su base giornaliera.