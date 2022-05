Che cos'è il Flash Crash, fenomeno che oggi ha fatto tremare le Borse

Borse nel panico per il "Flash Crash": ma di cosa si tratta?

Oggi, lunedì 2 maggio, è stata una giornata dura per le Borse, messe a dura prova dal "Flash Crash" che ha interessato in particolare le piazze di Stoccolma, Copenhagen e Oslo, dove gli indici sono scesi fino all'8%, causando però una buona mezz'ora di panico anche a Milano, arrivata a cedere fino al 3,8% per poi risalire.

Cos'è il "Flash Crash"?

Il "Flash Crash" è un termine borsistico coniato nel 2010 per indicare un crollo repentino degli indici. E' stato usato per la prima volta il 6 maggio di quelloanno, quando a Wall Street, tra le 14,42 e le 15,07, l'indice Dow Jones e di conseguenza anche il Nasdaq sprofondarano, mandando in fumo centinaia di miliardi di dollari. La causa? Allora si trattò di un programma informatico, che aveva accidentalmente innescato un sell-off.

Cosa ha scatenato il "Flash Crash" di oggi?

Non c'è ancora una spiegazione tecnica dell'episodio di oggi, ma tutti pensano che essa sia legata all'andamento delle Borse del Nord Europa, il cui crollo si è poi riversato sui principali indici europei. Il crollo degli indici fa sì che i computer elaborino ingenti ordini di vendita, che amplificano i cali di prezzo: "E' chiaro che la causa del crollo va da ricondursi ad una transazione molto rilevante da parte di un broker", ha detto un portavoce dell'operatore di scambio Nasdaq Stockholm, escludendo l'errore tecnico e l'attacco hacker, due ipotesi circolate nell'immediatezza dello scoppio del problema. Si pensa anche all'errore di un trader, che ha causato una forte reazione del mercato anche perchè la seduta era già caratterizzata da un volume di scambi molto sottile. La Borsa di Londra era infatti chiusa per festività. Peraltro le borse europee già viaggiavano in netto ribasso, appesantite dalle preoccupazioni per il rallentamento economico in Cina, per la fiammata dell'inflazione e per l'imminente rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed e della Boe.

Leggi anche:

Affaritaliani.it alla Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano

FdI, j'accuse di Meloni alla stampa. I gesti sono eloquenti. Il video

Vittorio Feltri alla Conferenza FdI. Video. "Nel mio futuro c'è una tomba..."

Filippo Facci alla Conferenza FdI. Video. "Meloni mi ha chiamato alle 23.25"

Sondaggio, Zaia il governatore più amato. Sindaci, Sala batte Gualtieri

Putin e la guerra nucleare? Un grande immenso bluff. Come nel poker...

Intesa Sanpaolo: diffuso il nuovo piano di azionariato del gruppo

Primo maggio, Mattarella: "Costo ripresa non siano morti sul lavoro". VIDEO

Il gruppo Iren acquisisce il 100% del capitale sociale di SAP

Costa Venezia parte da Istanbul alla scoperta di Turchia e Grecia