Checco Zalone, era meglio il posto fisso: la sua società in perdita nel 2022

In Quo Vado, film di successo del 2016, Checco Zalone interpreta un dipendente pubblico che fin da bambino ha il desiderio del posto fisso. Un sogno che da adulto realizzerà

Checco Zalone si prepara alla nuova stagione teatrale “Amore + Iva” che andrà in onda su Mediaset, ma intanto si lecca le ferite...

Si chiama “Amore + Iva” lo spettacolo teatrale di Checco Zalone (pseudonimo di Luca Pasquale Medici) che grazie ai nuovi palinsesti annunciata da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, andrà in onda su Canale 5 nel prossimo autunno.

Lo show è prodotto dalla Arcobaleno Tre che fa capo a Lucio Presta (uno dei più noti agenti del mondo italiano dello spettacolo) e dalla Mzl di proprietà dello stesso Zalone che ne detiene il 95% mentre il restante 5% è della madre Antonietta.

Ma la società, basata a Bari (città natale dello showman), che ha appena depositato il bilancio 2022 non presenta numeri brillanti: l’esercizio infatti s’è chiuso in perdita per oltre 95mila euro rispetto all’utile di 130mila euro del 2021.

C’è da dire che Mzl conta su un attivo di quasi 6 milioni costituito da liquidità scesa anno su anno da 730mila a 383mila euro e vari investimenti finanziari per 4,8 milioni. A fronte di un patrimonio netto di 5,9 milioni figurano debiti per soli 38mila euro.

Il calo dell’utile deriva dalla caduta dei profitti scesi anno su anno da 400mila a 162mila euro. Il comico detiene anche altre partecipazioni fra le quali il 50% di Officina 5,1 che nel 2021 ha segnato un utile di soli 85 euro a fronte di ricavi per 264mila euro.