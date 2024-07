Chi è Giuseppe Inchingolo, nuovo capo della comunicazione di Fs

Da Salvini a Piantedosi, Inchingolo nuovo capo della comunicazione di Ferrovie dello Stato

Giuseppe Inchingolo, giornalista professionista con una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale e politica, assume il ruolo di "Chief Communication Officer" presso Ferrovie dello Stato, una posizione di rilievo subordinata al nuovo amministratore delegato e direttore generale Stefano Donnarumma.

Inchingolo non è nuovo a ruoli di questo calibro. Basti pensare all'esperienza come gestore delle strategie social del leghista Matteo Salvini a cavallo tra il primo e il secondo governo Conte. Inoltre per lungo tempo, ha collaborato spalla a spalla con Luca Morisi, fondatore della "Bestia", la macchina propagandistica che ha consentito al leader della Lega di cavalcare il dibattito su Facebook, Twitter e altre piattaforme. Un'altra notevole esperienza è quella al ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, Inchingolo vanta comunque una lunga carriera nel campo della comunicazione. Inizia come giornalista e nel 2009 fonda l'agenzia di comunicazione Arts media, accumulando esperienze significative in vari settori, tra cui i comuni pugliesi Andria e Bari, la Regione Puglia, la Toscana per la promozione turistica, il ministero della Cultura albanese, il dipartimento per le Pari opportunità del governo italiano e la Cassa forense.

Presso il ministero dell'Interno, Inchingolo ha assunto il ruolo di responsabile della comunicazione social e digital, gestendo la strategia digitale del dicastero. Con una campagna aggressiva e mirata, il giornalista è riuscito a incrementare l'impatto delle iniziative ministeriali, dall'implementazione di politiche sull'immigrazione fino alle operazioni di sicurezza pubblica.

A partire da gennaio 2024, Inchingolo è responsabile della strategia e della comunicazione digitale presso Ferrovie dello Stato. Ora con la nomina ufficiale da parte di Stefano Donnarumma, diventa il vertice della comunicazione aziendale, con in mano un ampio budget e un consistente numero di dipendenti.