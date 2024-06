Chi era Claudio Graziano, presidente di Fincantieri trovato morto

Morto Claudio Graziano: ecco chi era il presidente di Fincantieri

Si è spento a 70 anni Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. Ex Capo di stato maggiore della Difesa dal 2015 al 2018 e presidente del Comitato militare dell’Unione europea fino al 2022, nello stesso anno Graziano è stato nominato da Cassa Depositi e Prestiti a capo del gruppo italiano di cantieristica navale. Di recente aveva perso la moglie, Marisa Lanucara, con la quale viveva a Roma.

Claudio Graziano



Carriera

Nato a Torino nel 1953, Graziano ha tracciato un eccellente percorso nel mondo militare e internazionale italiano. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Strategiche Militari all'Accademia Militare di Modena e alla Scuola di Applicazione di Torino, ha poi ampliato i propri studi con la laurea in Scienze Diplomatiche ed Internazionali a Trieste, un Master in Scienze Strategiche, e la specializzazione in Scienze Umane a Roma.

La carriera militare di Claudio Graziano prende il via nel 1974 come Ufficiale di fanteria, specializzato nelle forze alpine. Rapidamente ha scalato le posizioni di comando nei prestigiosi battaglioni alpini "Susa" e "Trento" delle Brigate "Taurinense" e "Tridentina". Durante questi anni, ha guidato missioni di un certo rilievo internazionale, come quella in Mozambico sotto l'egida delle Nazioni Unite, giocando un ruolo cruciale nella sicurezza e nel soccorso delle popolazioni locali.

Claudio Graziano



Salendo pian piano di gradi, Graziano ha ricoperto negli anni i ruoli di Capo della Segreteria di Stato Maggiore del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Comandante di reggimenti alpini e Addetto Militare presso l'Ambasciata d'Italia a Washington D.C. Ma la sua leadership ha anche superato i confini internazionali soprattutto durante il comando della Brigata alpina “Taurinense” in Afghanistan e della “Brigata Multinazionale Kabul”, dove ha diretto operazioni alquanto complesse e promosso diverse iniziative umanitarie. Nel corso della sua carriera, è stato anche istruttore militare di Sci.

Claudio Graziano



Vita privata

Graziano ha ricevuto numerose riconoscimenti per il suo impegno militare, come il prestigioso incarico di Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea. E ora, con la stessa dedizione e competenza che ha caratterizzato la sua intera carriera militare, era alla guida di Fincantieri S.p.A. e Assonave.

Oltre ai suoi successi professionali, Graziano è stato anche autore di libri e articoli riguardo il impegno e la sua esperienza nel campo della difesa e della sicurezza internazionale. Il Presidente di Fincantieri viveva a Roma con sua moglie, Marisa Lanucara, scomparsa di recente.