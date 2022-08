Chi è Francesco Mele, il nuovo amministratore delegato di Cdp Equity

Cdp Equity, cambio al vertice della controllata di Cassa Depositi e Prestiti

Cambio di poltrona al vertice di Cdp Equity, la holding di investimenti controllata al 100% di Cassa Depositi e Prestiti: a partire dal 19 settembre Francesco Mele, ex Cfo di Illimity, prenderà il posto di Pierpaolo Di Stefano, amministratore delegato di Cdp Equity dal 2019. Lo ha designato il Cda di Cdp presieduto da Giovanni Gorno Tempini e guidata da Dario Scannapieco.

Dalla Bocconi a Illimity: chi è il nuovo capo azienda di Cdp Equity

Storico banker, con un passato finanziario importante alle spalle, scopriamo chi è Francesco Mele, nuovo capo azienda di Cdp Equity.

Milano da una parte, Londra dall'altra. Francesco Mele studia, si forma e coltiva la sua passione per l'economia all'Università Bocconi del capoluogo lombardo. Raggiunta la laurea si trasferisce nella City, ovvero Londra, capitale della finanza per eccellenza, dove riveste ruoli, già in “tenera” età, piuttosto cruciali: si occupa di operazioni di M&A e corporate finance prima in Banca Commerciale Italiana e poi per 14 anni in Goldman Sachs. Qui, diventa managing director con responsabilità importanti sul mercato italiano.

Nel 2001 l'Italia richiama e Mele risponde. Il manager continua la sua carriera lavorativa con Goldman Sachs. Dal 2010 con Nomura assume il ruolo di vertice nelle attività di investiment banking. Ma la svolta arriva nel 2016. Francesco Mele entra come Chief Financial Officer (CFO) nella fase più delicata di Banca Monte dei Paschi di Siena. A luglio del 2016 con un crollo a -2,44% del Cet1 (cioè l'indice di solidità patrimoniale che, secondo i dettami di Basilea dovrebbe attestarsi intorno al 10%), Mps è la peggiore fra le 51 banche del Vecchio Continente sottoposte allo stress test dell'Autorità bancaria europea. In quell'anno il governo, attraverso il decreto Salvabanche da 20 miliardi complessivi, salva il Monte con 5,4 miliardi, di cui 1,5 di rimborso agli obbligazionisti.

Qui Mele gioca un ruolo chiave nell’operazione di ricapitalizzazione dell’istituto e nella più grande cartolarizzazione di crediti deteriorati mai eseguita in Italia. L'ex Goldman Sachs, con una squadra ad hoc alle spalle, presieduta da Massimo Tononi e diretta da Marco Morelli, raccoglie così l'eredità pesante lasciata da Fabrizio Viola, ex Ceo del Monte, e Alessandro Profumo (ex presidente), entrambi prima processati e poi condannati per presunte irregolarità nella contabilizzazione dei bilanci tra il 2012 e il primo semestre del 2015.

Superata con successo la sfida Mps e il suo processo di ristrutturazione, nell'aprile del 2018 l'ex fanciullo della City si unisce al progetto SPAXS voluto da Corrado Passera come Cfo e responsabile di tutte le funzioni centrali della nuova banca, che diventerà Illimity e sarà protagonista di una raccolta record da circa 600 milioni di capitale complessivi. In illimity porta il suo approccio di rigore nel governare i numeri e le persone che lavorano nella banca che vuole andare oltre.

Con Corrado Passera, fondatore e attuale numero uno di illimity, Mele attua una vera e propria rivoluzione finanziaria, coniugando attorno al nuovo polo bisogni aziendali, digitalizzazione e innovazione tecnologica. E gli ultimi numeri ne sono solo una piccola prova ed evidenza: la banca ha incassato il migliore secondo trimestre di sempre in termini di nuovi volumi di business, con circa 394 milioni di euro di crediti e investimenti, in crescita del 51% rispetto al 2021. Complessivamente, i crediti netti verso la clientela raggiungono quasi 3,2 miliardi di euro al 30 giugno 2022. Ora, con un curriculum e una carriera finanziaria (invidiabile) alle spalle, Francesco Mele guarda avanti, pronto per lasciare un nuovo segno, questa volta in Cdp Equity.