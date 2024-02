Cisco, i conti non brillano e per ridurre i costi licenzia 4 mila dipendenti

Cisco, annunciato il taglio di 4 mila posti lavoro

L'azienda tecnologica statunitense Cisco ha annunciato mercoledì che licenzierà il 5% della sua forza lavoro, circa 4.000 persone, dopo aver riportato i risultati dell'ultimo trimestre, in cui sono diminuiti gli utili e i ricavi.

Nel secondo trimestre dell'anno fiscale, che non segue il calendario naturale, Cisco ha registrato un profitto di 2.634 milioni di dollari, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un fatturato di 12.791 milioni, in calo del 6%, secondo un comunicato.

L'azienda ha dichiarato che intraprenderà una "ristrutturazione per riallineare l'organizzazione e consentire ulteriori investimenti in aree prioritarie", che non ha specificato, e che interesserà il 5% della forza lavoro, ovvero circa 4.000 dei suoi 85.000 dipendenti.

La maggior parte dei licenziamenti avverrà nel trimestre in corso e costerà circa 800 milioni di dollari in indennità di licenziamento e altri compensi, ha aggiunto. Se si considera il semestre piuttosto che il trimestre, Cisco è ancora sulla buona strada: l'utile cumulativo è salito del 15% a 6,272 miliardi di dollari, anche se il fatturato è rimbalzato meno dell'1% a 27,459 miliardi di dollari.

Tuttavia, gli analisti hanno dichiarato che le loro previsioni per il trimestre in corso di 2,61-2,73 dollari di utili per azione e di 12,1-12,3 miliardi di dollari di fatturato erano inferiori alle aspettative. L'amministratore delegato Chuck Robbins, che nella nota aveva definito il trimestre "solido", ha cambiato tono durante la telefonata con gli analisti.