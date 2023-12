Cityscoot finisce in liquidazione: la sharing mobility inciampa sui conti

Dipendenti licenziati e 750 motorini elettrici abbandonati: ecco perchè Cityscoot ha lasciato Milano

Quaranta dipendenti senza lavoro e 750 motorini elettrici abbandonati per strada. È questo tutto ciò che rimane a Milano dopo che l’azienda di scooter sharing Cityscoot ha interrotto il proprio servizio, iniziato nel 2018, a partire dal 30 novembre scorso. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal “Corriere della Sera”, ma la notizia più importante è che lo scorso 8 novembre Cityscoot Italia srl, società che gestiva il servizio, è stata messa in liquidazione durante un’assemblea dei soci svoltasi a Milano davanti al notaio Domenico Garofalo a cui era presente l’unico azionista, la francese Cityscoot, rappresentata da Massimo Palombi.

Perché la liquidazione? E’ stato presentato (e approvato) il bilancio 2022 che ha evidenziato una perdita di 4,9 milioni di euro, di poco inferiore a quella di 6,1 milioni del precedente esercizio e che, pur a fronte di ricavi saliti anno su anno da 1,3 a 2,6 milioni, ha portato il patrimonio netto in negativo per 2,7 milioni. Non solo: Palombi ha verbalizzato che la situazione patrimoniale aggiornata lo scorso 30 settembre ha evidenziato ulteriori perdite per 2 milioni. La nota integrativa del bilancio rivela che Cityscoot è stata un buco nell’acqua perché nel corso degli anni ha accumulato un rosso di ben 24,7 milioni che il socio ha ripianato fino a 19,8 milioni ma poi, qualche giorno fa, ha deciso di “staccare la spina”. Così è stata deliberata la liquidazione nominando quale liquidatore il francese David Briend, chief executive officer di Cityscoot.

“Nonostante i nostri numerosi sforzi per restare aperti, le nostre energie non sono bastate. Abbiamo un solo obiettivo: tornare", ha fatto sapere l’azienda ai propri dipendenti. Non si capisce davvero come, visti i numeri del disastro e la messa in liquidazione.