Clark: "John Elkann non perderà il potere". Margherita Agnelli contesta

Margherita Agnelli contro la giornalista americana Jannifer Clark

Non è piaciuto a Margherita Agnelli il libro della giornalista americana Jannifer Clark “L’ultima dinastia. La saga della famiglia Agnelli”, pubblicato da Solferino.

Come scrive il Fatto quotidiano, la figlia dell’Avvocato Gianni Agnelli e il suo legale Dario Trevisan contestano alcuni contenuti come “l’atto notarile firmato nello studio Grande Stevens (non è un notaio, ndr), il 24 marzo 1999”, che modificava lo statuto della società semplice “Dicembre” (che assicura la guida di Exor), in cui si legge: “Qualora il signor Giovanni Agnelli mancasse... l’amministrazione sarà assunta dal signor John Philip Elkann”.

Una dichiarazione sottoscritta all’epoca anche da Margherita Agnelli, madre di John. Clark, dopo aver riportato quel testo, lo aveva commentato così: “È un documento che blinda il controllo di Dicembre... John non perderà mai il potere decisionale, il controllo di Dicembre non è in ballo. Se andassero male le cause, perderebbe la maggioranza e Margherita tornerebbe azionista: ma non avrebbe mai potere decisionale”.

Quel passaggio era stato ripreso dall’Ansa e ora Trevisan ha inviato una lettera all’agenzia e a Clark, parlando di “circostanze non corrette e dichiarazioni errate”. La vicenda è al centro sia della causa civile aperta da Margherita a Torino sia dell’inchiesta penale sull’eredità della madre Marella Caracciolo, nella quale John (coi fratelli Lapo e Ginevra) è indagato per reati fiscali.