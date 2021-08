Colombini Group perfeziona l’acquisizione del 60% del Gruppo Bontempi Casa

Il Gruppo Colombini, leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, ha perfezionato l’acquisizione del 60% del Gruppo Bontempi Casa, azienda marchigiana che produce mobili e complementi per la zona giorno e la zona notte dal design moderno e raffinato, attraverso i marchi Bontempi Casa e Ingenia.

Il Gruppo Bontempi, con sede a Camerano, in provincia di Ancona, rappresenta oggi una delle realtà più note e dinamiche del settore nella produzione di arredi per il centro stanza, con elevati standard qualitativi e reddituali. Nel 2019, prima della pandemia, ha registrato un fatturato di circa 35 milioni di Euro e ha chiuso il 2020 con indicatori economici in linea con l’esercizio precedente. Per l’anno in corso si prevede la conferma di risultati positivi. In particolare, nel primo semestre 2021 l’azienda ha registrato un incremento del fatturato di circa il 25% rispetto al 2019.

Il Gruppo Colombini finanzierà l’operazione attraverso mezzi propri e in parte utilizzando una linea di credito dedicata all’acquisition.

L’acquisizione si inquadra nella più ampia strategia del Gruppo Colombini il cui obiettivo, grazie anche alla crescita per aggregazioni, ad integrare uno sviluppo retail sempre più dinamico ed una rafforzata penetrazione internazionale, è diventare il vero e proprio polo nel settore dell’arredo in Italia, a matrice familiare, sia in termini dimensionali che di ampiezza dell’offerta. Il portafoglio prodotti di Bontempi consentirà, infatti, al Gruppo Colombini, di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel segmento del centro stanza rispondendo in maniera puntuale alle crescenti richieste del mercato.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Bontempi Casa sarà composto da 5 membri, 3 espressi dal Gruppo Colombini e 2 dalla famiglia Bontempi che manterrà la guida operativa dell’azienda.

Emanuel Colombini, Presidente del Gruppo Colombini ha commentato: “La mia famiglia ha effettuato da tempo una scelta di managerializzazione del Gruppo, rafforzata dall’arrivo dell’Amministratore Delegato Giovanni Battista Vacchi. La nostra strategia prevede un percorso di crescita organica ma anche rivolta all’esplorazione di potenziali aggregazioni con aziende del mobile e design guidate da imprenditori pronti a gestire un passaggio di apertura del capitale orientato alla crescita, al rafforzamento economico e finanziario, alla capacità di creare sinergie. Crediamo in un modello aggregativo di matrice collaborativa; pensiamo che le aziende interessate a questo percorso considerino strategico avere al fianco, in maniera sinergica ma indipendente, un gruppo industriale come il nostro, guidato da manager e da una famiglia, per definizione sinonimo di garanzia nella visione a lungo termine. Siamo entusiasti di poter annunciare l’accordo con Bontempi come l’inizio di questo percorso virtuoso, che rappresenta anche un modo per mantenere nella nostra terra la guida delle aziende eccellenti del nostro settore”.

Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini ha dichiarato: “Il nostro piano strategico procede a passo sostenuto e i risultati raggiunti ci consentono di continuare verso gli obiettivi delineati. Prevediamo ricavi a 250 milioni di euro nel 2025 e già oggi, sia in termini di crescita organica, sulla quale stiamo operando in maniera molto efficace, che, grazie all’operazione appena conclusa, possiamo dire di essere molto avanti rispetto al nostro iniziale business plan. Questo trend ci consente di continuare a guardare al mercato per cogliere altre opportunità. L’operazione con Bontempi Casa, che abbiamo finalizzato con grande impegno e determinazione, grazie alle capacità del team e all’incontro con la famiglia Bontempi, che ha apprezzato immediatamente il nostro progetto industriale, è estremamente importante perché ci consente di ampliare, in maniera molto efficiente, la ampiezza di offerta del nostro portafoglio prodotti, attraverso la partnership con una azienda già di per sé con una ottima reputazione ed un percorso di crescita indipendente sui mercati internazionali”.

Michele e Massimiliano Bontempi, rispettivamente Managing Director ed Amministratore Unico di Bontempi Casa hanno commentato: “Crediamo che il futuro per le aziende del nostro settore sia sfidare i mercati globali con tutte le loro complessità. Crediamo che le aggregazioni strategiche siano fondamentali per garantire le crescite necessarie per competere e vincere in questa sfida. Insieme alle nostre sorelle Laura e Annalisa, abbiamo immediatamente apprezzato la strategia del Gruppo Colombini di perseguire questi obiettivi anche attraverso acquisizioni in particolare perché finalizzate a mantenere l’identità e la matrice familiare delle aziende aggregate. La loro visione è pienamente in linea con il nostro modo di intendere il business. Siamo convinti che con questa operazione, grazie alla strategia condivisa, potremo realizzare importanti sinergie finalizzate alla crescita mantenendo la guida dell’azienda, che avrà un suo percorso di crescita autonomo, sebbene integrato in una più ampia strategia di gruppo”.

Il Gruppo Colombini è stato assistito dagli Studi Legali BNM per la parte legale e Fieldfisher per parte giuslaburistica/ambientale; da Ethica Group per la debt advisory e supporto all’M&A, gestito dallo Studio Canestrari & Crescentini Associati che ha inoltre svolto la due diligence contabile e fiscale, e da Long Term Partners per la business due diligence. Bontempi Casa è stata assistita dallo Studio Legale Sabatini per le tematiche legali e da CF&S per il supporto a due diligence e M&A.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 4.000 punti vendita, di cui 170 negozi monomarca in vari paesi mondo.

Bontempi Casa, una storia di successo che inizia nel 1963 dalla passione di Alessandro e Giancarlo Bontempi e che continua dal 2013 sotto la guida della seconda generazione, sono infatti oggi i figli, Michele, Massimiliano, Annalisa e Laura a seguire le orme dei genitori nello sviluppo dell’azienda.

Un brand storico, icona di eleganza e gusto italiano, diventato voce di rilievo nel panorama del design internazionale con i propri marchi Bontempi Casa ed Ingenia. L’obiettivo da sempre e ancor più oggi è l'eccellenza, in 50 anni di storia, Bontempi Casa non ha mai smesso di migliorarsi, la dedizione rivolta alla ricerca della qualità, all’arricchimento della profondità di gamma, alla sartorialità industriale totalmente made in Italy, all’innovazione, uniti alla maestria, alla passione, alla tecnica ma anche all'umanità dei suoi protagonisti ne fanno una storia industriale italiana di successo.