Come fanno soldi le famiglie più ricche del mondo? Lo spiega Citigroup

Vendere e comprare per investire in modo sicuro. Ecco cosa… per i più ricchi al mondo

Cosa fanno le famiglie ricche del mondo? Come investe e “fa altri soldi” chi ne ha già tanti? Citigroup, la banca d’investimento e società di servizi finanziari con sede principale a New York, spiega in uno studio/sondaggio esclusivo iniziato nel 2020 la tendenza mondiale.

I ricchi tendono a vendere le azioni delle società detenute (-38%) e investono in obbligazioni, in fondi private equity (+38%), nel settore del credito e in immobili. Gli investimenti sono focalizzati su aziende delle industrie tradizionali che hanno flussi di cassa positivi.

Le maggiori preoccupazioni tra gli intervistati sono risultate l'inflazione, l'aumento dei tassi d’interesse e l'incertezza derivante dalle tensioni tra le super potenze mondiali USA e Cina. L'inflazione (56%), gli aumenti dei tassi di interesse (51%) e le relazioni USA-Cina (48%) sono i temi cardini che muovono le loro scelte nei mercati finanziari ed economici. Ma queste priorità variano da regione a regione del mondo, con l'aumento di preoccupazione sui tassi di interesse come tema principale in Nord America (64%), la guerra Russia-Ucraina in Europa e Medio Oriente (52%), le relazioni USA-Cina in Asia Pacifico (64%) e l'inflazione in America Latina (63%).

La tendenza delle famiglie è stare sulla difensiva, cercare di esporsi meno possibile, investire in settori solidi e d’alta qualità, non impegnare i propri capitali in attività con un rischio più alto.

Due terzi dei cosiddetti family office hanno riportato aumenti di portafoglio da inizio anno. Sorprendentemente, quasi tutti gli intervistati si aspettavano rendimenti positivi nei successivi 12 mesi. Le famiglie di terza generazione hanno resistito a più tempeste finanziarie e sembrano rendersi più conto che affrontare problemi critici stia nelle loro prerogative.

Più della metà delle principali preoccupazioni delle famiglie includono preparare la prossima generazione ad essere proprietari di ricchezze e come ragionare garantendosi obiettivi e visioni familiari condivise.

L’intervista ha interessato 268 grandi benestanti di tutto il mondo, per una ricchezza totale calcolata intorno ai 565 miliardi di dollari. Due terzi degli intervistati sono al di fuori degli Stati Uniti.

"Con l'inflazione, la volatilità dei mercati e le tensioni geopolitiche in cima alle proprie preoccupazioni gli investitori con un patrimonio netto molto elevato e le loro famiglie hanno teso a diversificare i propri portafogli, prendendo in considerazione investimenti diretti e sostenibili", ha dichiarato in una nota stampa Ida Liu, capo globale di Citi.

Nel particolare gli investitori hanno cercato investimenti in private equity nei primi semestri, mentre il mercato delle offerte pubbliche iniziali-IPO (le cosiddette società che intendono per la prima volta quotarsi su un mercato regolamentato) è rimasto lento. E’ da capire che in questi ultimi anni gli investimenti in private equity sono più conservativi che negli anni passati.

Gli uffici familiari intervistati avevano una dotazione media di portafoglio che includeva rispettivamente il 22% in azioni pubbliche e private, il 16% di reddito fisso e il 12% di liquidità.

“Riteniamo che questo sia il sondaggio più completo del suo genere”, ha dichiarato Hannes Hofmann dirigente finanziario di Citigroup con esperienza in investimenti pubblici e privati, “che offre approfondimenti unici sulle sfide e le opportunità globali che i family office devono affrontare oggi”.

I timori di recessione nel 2023 hanno portato le famiglie a proteggersi. Ciò rappresenta un allontanamento dal tipico modello di investimento di questi ceti che adottano invece visioni a lungo termine, impiegano capitale in modo ponderato e apportano aggiustamenti marginali sul breve termine.