Come risparmiare energia elettrica: alcuni consigli per tagliare la bolletta

Risparmiare energia elettrica: consigli, trucchi e metodi per consumare meno elettricità, aiutare il pianeta e snellire le proprie bollette

Ci sono molti modi per riuscire a rendere meno spaventose le bollette della luce, ma alcuni sono molto probabilmente più efficaci di altri. Fermo restando che si può optare per l'acquisto di elettrodomestici in grado di consumare meno energia, esistono alcuni accorgimenti che tutti dovremmo conoscere e mettere in pratica nella vita quotidiana. Proviamo a scoprire insieme alcuni suggerimenti da tenere bene impressi nella propria mente per cominciare a risparmiare denaro sulla bolletta dell'elettricità, per il bene della nostra economia familiare e anche dell'ambiente.

Consigli utili per risparmiare elettricità

Quando si tratta di risparmiare sui consumi di energia, abbiamo a disposizione una serie di comportamenti che molto spesso mettiamo in secondo piano, e che possono sembrare banali, ma che in realtà potrebbero fare la differenza tra una bolletta insostenibile e una molto meno pesante.

Per prima cosa, dobbiamo abituarci a spegnere gli elettrodomestici quando non li utilizziamo. Molti apparecchi elettrici continuano a consumare energia anche quando sono in condizione di stand by. Spegnendoli, potremmo ridurre di un bel po' i nostri consumi.

Sostituiamo poi le lampadine a incandescenza con quelle al LED. Mentre le prime consumano molta elettricità, le seconde sono invece più ecologiche e meno “energivore”. Se proprio non possiamo sostituirle tutte, lasciamone in giro il meno possibile.

Un altro consiglio importante riguarda l'installazione di un termostato intelligente, che può essere d'aiuto nel risparmiare denaro sulle bollette collegate con il riscaldamento e il raffreddamento della nostra casa regolando automaticamente la temperatura all'interno dell'abitazione. Molto utile, poi, usare una prolunga, per poter spegnere più elettrodomestici con un unico interruttore.

Se riusciamo a mettere in pratica tutti questi consigli, potremmo avere la possibilità di vedere effettivamente ridotti al minimo i nostri consumi. Tuttavia, senza la collaborazione dei nostri familiari, la nostra fatica potrebbe risultare sprecata. Educhiamo quindi i nostri cari sull'importanza della conservazione dell'energia.

Questi sono solo alcuni dei modi tramite cui possiamo risparmiare denaro sulla bolletta della luce. Seguendo questi suggerimenti potremmo riuscire a risparmiare molto denaro nel corso del tempo, e contestualmente saremmo anche di aiuto al nostro pianeta.

Come risparmiare energia quando si cucina

Cucinare è una delle attività che può portare a un consumo di energie più intensivo. Tuttavia, ci sono alcune cose che si possono fare per ridurre tale consumo. Uno dei modi più facili per risparmiare energia durante la cottura, ad esempio, è quello di utilizzare una pentola a pressione, anche elettrica. Questa infatti utilizza meno energia rispetto ad altri apparecchi utilizzati spesso in cucina, e riesce a cuocere il cibo in tempi molto più brevi.

Un altro modo per risparmiare energia è utilizzare un forno a microonde al posto di uno elettrico. Questo tipo di forno riesce infatti a dimezzare i tempi di cottura permettendoci di ridurre moltissimo i costi.

Infine, è bene assicurarsi di utilizzare la pentola o la padella corretta per il pasto. Se si utilizza una pentola troppo grande, magari adatta a quattro persone per cucinare un piatto di pasta per due, si sprecherà energia cuocendo il cibo più lentamente di quanto sia necessario. Stiamo sempre attenti alle misure e ai nostri effettivi bisogni. Ne va anche del futuro del nostro pianeta.

Come risparmiare energia usando l'aria condizionata

Una delle cose che maggiormente consuma nelle nostre case è l'aria condizionata. Tuttavia, anche per rinfrescare la propria abitazione esistono alcuni trucchetti che vale la pena provare. Per risparmiare energia sull'aria condizionata bisogna assicurarsi che la nostra unità AC sia adatta allo spazio che vogliamo rinfrescare. Un'unità troppo grande si accenderà e si spegnerà frequentemente, usando più energia di quanto non farebbe una adatta alla nostra stanza.

Ricordiamoci poi di mantenere i filtri puliti. Se sporco, il filtro costringe l'apparecchio a lavorare più duramente e quindi a usare più energia. Regoliamo anche la temperatura facendo in modo che sia sempre equilibrata. Se chiediamo al nostro condizionatore di raggiungere una temperatura troppo fredda rispetto a quella dell'aria circostante avremo bisogno di molta più energia. Meglio quindi puntare su una temperatura che sia solo di qualche grado più bassa rispetto all'esterno.

Altro consiglio importante riguarda le porte. Quando usiamo un climatizzatore non dobbiamo tenere gli infissi e le porte aperte per non disperdere energia.

Ultimo consiglio, ma non meno importante: se possibile, cerchiamo di utilizzare un ventilatore al posto dell'aria condizionata quando il caldo non è poi così asfissiante. Il suo consumo sarà sicuramente meno gravoso per le nostre bollette.