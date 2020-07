Commercio estero, Istat: a maggio surplus di 199 milioni, export +35%

A maggio si stima che il saldo commerciale aumenti di 199 milioni di euro (da +5,385 miliardi a maggio 2019 a +5,584 miliardi a maggio 2020). Lo rileva l'Istat sottolineando che al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +6,603 miliardi (era +8,777 miliardi a maggio 2019). Un aumento congiunturale nello stesso mese per entrambi i flussi commerciali con l’estero, decisamente elevato per le esportazioni (+35,0%), più contenuto per le importazioni (+5,6%). Il netto incremento su base mensile dell’export è dovuto ai forti aumenti delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+36,5%) sia verso l’area Ue (+33,7%). "A maggio 2020 - osserva l'istituto nel commento - dopo due mesi di marcata contrazione, si registra una prima e significativa ripresa su base congiunturale dell’export sia verso i paesi extra Ue27 sia verso l’area Ue, cui contribuisce per 25 punti percentuali l’aumento delle vendite di beni strumentali e beni intermedi. Anche l’import segna un incremento sul mese, per quanto più contenuto, determinato dalla ripresa degli acquisti dall’area Ue".

Export attenuato rispetto ad aprile su base annua

Su base annua a maggio l’export segna ancora una flessione marcata (-30,4%), ma in evidente attenuazione rispetto ad aprile (-41,5%), che coinvolge sia l’area extra Ue (-31,5%) sia quella Ue (-29,4%). Rispetto alle esportazioni, la contrazione delle importazioni (-35,2%) è più ampia e sintesi dei cali degli acquisti da entrambi i mercati (-38,2% dai paesi extra Ue, -32,9% dall’area Ue). Nel trimestre marzo-maggio 2020, malgrado la crescita a maggio, la dinamica congiunturale del commercio estero è condizionata dai forti cali dei mesi precedenti ed è ampiamente negativa sia per l’export (-29,0%) sia per l’import (-27,7%).