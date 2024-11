Commerzbank lancia un buyback da 600 milioni per blindarsi da Unicredit

Commerzbank, buyback da 600 milioni contro le mire di UniCredit

Mentre Unicredit completa l’acquisizione del 90,1% di Alpha Bank Romania (in cambio del 9,9% del capitale sociale di UniCredit Romania), Commerzbank ha annunciato l'avvio di un piano di riacquisto di azioni da 600 milioni di euro dopo la trimestrale. Il secondo istituto bancario più grande della Germania ha appena ricevuto il via libera dalla Bce e dall’Agenzia finanziaria tedesca per l’avvio del suo terzo buyback del 2023. Questa mossa più che una semplice strategia di ritorno agli azionisti, suona più come una vera e propria tattica: sarà forse un tentativo di mettere i bastoni tra le ruote a UniCredit, rendendo più costosa una sua eventuale scalata?

Nel dettaglio, secondo un'analisi di Startmag, il buyback di Commerzbank mirerebbe non solo a valorizzare le azioni, cresciute del 27% dall’ingresso di UniCredit, ma anche a consolidare il sostegno degli azionisti contro una possibile avanzata del gruppo italiano. Di recente, UniCredit ha acquisito una quota del 9% di Commerzbank, con un'opzione per estendere la partecipazione di un ulteriore 21% tramite strumenti finanziari. Con il riacquisto azionario, però, Commerzbank alza i costi di un'eventuale acquisizione ostile rendendo l’operazione molto più onerosa per UniCredit, che dovrebbe giustificare agli investitori un investimento decisamente più elevato.

In altre parole funziona così: quando Commerzbank compra le sue stesse azioni, il loro valore sul mercato sale. Questo rende l’acquisizione più costosa per chi volesse comprarne un numero maggiore. Quindi laddove UniCredit volesse aumentare la sua partecipazione, adesso troverebbe le azioni di Commerzbank a un prezzo più alto. Con un valore crescente e una fiducia rafforzata, la banca tedesca si rende meno appetibile per chi volesse un’acquisizione facile. Commerzbank vuole restare padrona del proprio destino, vuole percorrere la propria strada, guadagnando valore e consolidando la fiducia degli investitori, dimostrando di non essere un bersaglio alla portata di tutti.