Condono immobiliare, le banche lo possono fare. Vietato solo alle famiglie

Condono immobiliare, la differenza tra banche e famiglie sulle "piccole irregolarità"

La proposta di Matteo Salvini, che lui stesso aveva definito "pace edilizia" aveva scatenato molte proteste, soprattutto da parte delle opposizioni, mentre le associazioni degli ingegneri e dei costruttori si erano detti favorevoli a questa norma. Si tratta di una "serie di misure che mirano a regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano". Ma se la norma proposta da Salvini per aiutare le famiglie - riporta Libero - ha scatenato l'ira della Sinistra che ha gridato "questo è l'ennesimo condono", cambia tutto, invece, se la misura riguarda le banche.

Già ora, infatti - riporta Libero - gli istituti di credito che si ritrovano in "pancia" immobili pignorati con difformità edilizie evidenti possono accedere al condono immobiliare. Mettere in regola le piccole irregolarità e tornare a piazzare sul mercato la casa ad un prezzo di mercato per loro più vantaggioso. Una possibilità concessa alle banche ma negata alle famiglie. L'idea di Salvini è stata bollata come "pre-elettorale" e per il momento non se ne farà nulla.