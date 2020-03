Confindustria, Emilia Centro e Reggio con Bonomi. A Mattioli le Marche

Confindustria Emilia-Centro e Unindustria Reggio Emilia fanno ai "Saggi" in Zona Cesarini il nome di Carlo Bonomi. Nell'ultimo giorno di consultazioni, infatti, Andrea Tomat, Andrea Bolla e a Maria Carmela Colaiacovo hanno ricevuto gli ultimi endorsement degli associati che non si erano ancora espressi, fra cui le due territoriali degli imprenditori emiliani (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) a cui corrisponde un pacchetto pesante di 10 voti consiliari.



Sette di Emilia Centro (di cui uno però convergerà su Licia Mattioli) e tre di Reggio Emilia. Un'area che dopo esser stata ascritta in un primo momento fra i sostenitori della candidatura di Andrea Illy (specialmente l'associazione di Fabio Storchi) ha girato verso il presidente di Assolombarda.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, i "Saggi" hanno poi anche ricevuto le mail dei supporter di Giuseppe Pasini che dopo il ritiro del presidente di Unindustria Brescia hanno scelto di riposizionarsi per la maggior parte su Bonomi. Fra questi Mattioli ha incassato per il momento l'ok degli imprenditori della Leonessa (tre voti) e delle Marche (due voti).

Domani Andrea Tomat, Andrea Bolla e a Maria Carmela Colaiacovo alzeranno il velo sulla mappa generale del consenso.

