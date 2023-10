Confindustria, Bonomi "fa fuori" la direttrice generale Francesca Mariotti

Confindustria, l'addio della direttrice Francesca Mariotti

Tutto si può dire di Confindustria tranne che ci sia un clima disteso. Carlo Bonomi infatti ha silurato la direttrice generale Francesca Mariotti. La manager dal 2007 ricopriva a tempo indeterminato anche il ruolo di direttrice delle politiche fiscali.

La doccia fredda si è consumata "in fretta e furia". Il Consiglio di presidenza è stato convocato d’urgenza nella serata di ieri con una precisa finalità - espressa nell'ordine del giorno - da parte di Bonomi, ovvero comunicare alla direttrice generale Mariotti la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. E non solo per lei; in uscita, infatti, anche la direttrice della comunicazione di Confindustria, Alessia Magistroni.

Secondo il Corriere della Sera la direttrice generale si è detta sorpresa dalla decisione del vertice e determinata a difendere l’onorabilità e la reputazione professionale costruite in anni.