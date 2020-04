Confindustria, notaio-Probiviri sul voto.Mal di pancia dei supporter di Bonomi

Commissione elettorale che verrà sorteggiata fra i Probiviri di Confindustria e un notaio che verrà invece scelto dalla vicepresidente con delega all’Organizzazione Antonella Mansi. Sono i soggetti che dovranno supervisionare, recandosi a Roma, la designazione del nuovo presidente della Confindustria, elezione che si svolgerà il 16 aprile e che, per l’eccezionalità dell’emergenza coronavirus, vedrà i 179 membri del Consiglio generale votare su una piattaforma ad hoc (in stile piattaforma Rousseau) fornita dalla società Gisa per l’impossibilità di recarsi fisicamente in viale dell’Astronomia.

L’appalto, che coprirà probabilmente anche il voto del 30 aprile sulla nuova squadra di vicepresidenti e sul programma, sarà gestito da Confindustria Servizi. Lo ha deciso il Consiglio di presidenza dell’associazione degli industriali che si è riunito questa mattina in videoconferenza.

Dopo un primo rinvio (il voto del Consiglio generale doveva tenersi il 26 marzo) dovuto all’esplosione dell’epidemia Covid, l’intenzione del presidente Vincenzo Boccia è quella di portare la confederazione alla scelta del suo successore rispettando i tempi dell’agenda e senza ulteriori rimandi, garantendo la massima affidabilità della nuova procedura elettorale su cui però sono già scoppiati dei mal di pancia.

Dissensi non soltanto fra alcuni vicepresidenti che volevano un ulteriore passaggio in Consiglio generale per la votazione della modalità, ma anche fra alcuni sostenitori del presidente di Assolombarda Carlo Bonomi (la sfida è con la vicepresidente di Confindustria e imprenditrice orafa Licia Mattioli) che, nonostante il notevole vantaggio nelle preferenze del numero uno degli industriali milanesi certificato dai "Saggi", addirittura temono brogli elettorali che possano ribaltare i pronostici.

Il livello di diffidenza è talmente forte che si ipotizzano contro-mosse organizzate con tanto di screenshot sul Pc o sullo smartphone dell’espressione di voto per prevenire eventuali manomissioni. Stando a quanto risulta ad Affaritaliani.it, prima del 16 ci saranno due prove di votazione per garantire al momento dell'utilizzo decisivo il corretto funzionamento della piattaforma e Boccia, in caso di emergenza, ha preparato anche un “piano B”. Piano che però al momento rimane top secret.

